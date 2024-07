Számos gyártó dolgozik azon, hogy üzemanyagcellás hajtással vagy olyan belsőégésű motorral szerelje fel járműveit, amely hidrogénnel üzemeltethető. Mindkettőre láthatunk már működő példát a közelmúltból. Itt a Vezessnél mi magunk is próbáltunk már hidrogén üzemanyagcellás teherautót, buszt és teszteltük a Mirai-t is, amely a hagyományos modellekhez hasonlóan megvásárolható a Toyotától. A hidrogén hajtás az egyik alternatíva lehet az akkumulátoros elektromos technológia mellett, ezért is engedélyezi a jelenlegi állás szerint 2035 után ezek forgalmazását az Európai Unió szabályozása, amely a belsőégésű motorral szerelt új autók értékesítését betiltja.

Bár az üzemanyagcellás járművek működésének terméke csupán desztillált víz, így helyi szinten környezetkímélőek, a hidrogén előállítása már nem néz ilyen jól ki. Tökéletesen pontos adatunk nincs, de iparági források szerint jelenleg a Földön előállított hidrogén több mint 90 százalékát, szénhidrogénekből, főként metánból nyerik. A hidrogén előállításból származó globális, éves CO2 kibocsátás 830 millió tonna.

Ezen az arányon javíthat az az üzem, amelyet most jelentettek be. Zöld hidrogén üzemet épít a Messer Németországban – közölte Messer Hungarogáz Kft. A zöld hidrogén olyan, amelyet megújuló forrásokból (szél, nap vagy vízienergia) származó villamos energiával állítanak elő víz elektrolízisével. Így az előállítás és a hidrogén felhasználás során sem keletkeznek üvegházhatású gázok.

A Jülichben épülő üzem 10 megawatt névleges teljesítményű és óránként akár 180 kilogramm hidrogén előállítására is képes. Maga nemében az egyik legnagyobb lesz Németországban. A termelt zöld hidrogént elsősorban üzemanyagcellás buszok töltésére használják majd. Ezekből a buszokból, amelyek működés közben csak vízgőzt bocsátanak ki, már öt darab közlekedik Dürenben és további 20 követi őket 2024 novemberéig.

A Toyotától a projekthez két elektrolizáló berendezést szállít a hidrogén előállításához, valamint két membrán kompresszor telepít a hidrogén nagy nyomásra sűrítéséhez. A Messer felel a megtermelt hidrogén tárolásáért, töltésért és a minőségbiztosításért. A tervek szerint a zöld hidrogén üzem 2025 őszétől üzemel majd.

