Egy június végén hatályba lépett ukrán szankció miatt július közepén leállt az orosz Lukoil Ukrajnán keresztüli olajszállítása Magyarország és Szlovákia felé, mivel az orosz cég nem bérelheti ki az ukrán vezetékhálózatot a tranzit céljából. A Lukoil részét más orosz szállítók kipótolták júliusra.

Az ügyben azóta politikai üzengetés indult, amelyben a magyar fél azt állítja, akár üzemanyaghiány is kialakulhat (az állítást a pénteki Kormányinfón is megismételték). Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint ha nagyon eldurvulna a viszony, és ezért teljesen leállítanák az ukránok a Barátság II. olajvezetéken a szállításokat felénk és a szlovákok felé, akkor mindkét ország olajfinomítóinak teljesítményét vissza kellene fogni 20-30 százalékkal, és akár 5-10 százalékos üzemanyagár-emelkedés is kialakulhat idehaza.

A Portfolio több iparági forrása viszont úgy fogalmazott a politikai üzengetésekre és a tényleges ellátásbiztonsági helyzetre célozva, hogy nagyobbnak tűnik az ügy füstje, mint a lángja.

Magyarországnak ugyanis ott vannak a stratégiai készletei is, amelyek mind nyersolajból, mind finomított termékekből három-három hónapra elegendő mennyiséget tartalmaznak. Emellett a Horvátország felőli import (felpörgetésének) lehetősége szintén adott.

A Holtankoljak.hu szerint a piacon nyugalom van, a héten már nem változik egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára sem.