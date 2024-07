20 új modell bevezetést tervezi az Audi Magyarországon 2024 és 2025-ben – árulta el Zakariás Fruzsina az Audi magyarországi márkaigazgatója szombat este egy Balatonfüreden tartott rendezvényen. Az egyik modell premierjét éppen itt a Balaton partján tartották, az új Q6 e-tront leplezték le a többszáz meghívott vendég előtt.

A Merő Péter ruháit felvonultató divatbemutatóval egybekötött rendezvényen leleplezett modell az első, amely megkapta az új generációs PPE (prémium elektromos platform) architektúrát, amelyet a márka a Porshével közösen fejleszt ki. Többféle konfigurációban készül majd a villanymotorjait Győrből kapó modell.

Az egymotoros, hátsókerék-hajtású modell motorteljesítménye 225 kW (306 LE), ami a rajtautomatika aktiválásával átmenetileg 240 kW-ra (326 LE) ugrik. Ilyenkor nem 6,7, hanem 6,6 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára az autó.

Két motorral az Audi Q6 e-tron Quattro 387 lóerős és 5,9 mp a 100-ra gyorsulás ideje. Ennél is erősebb, 489 lóerős az SQ6 változat, de a rajtprogramot használva további 20 kW elérhető, azaz 516 lóerővel lőhetünk ki. 4,3 másodperc elég is a százas sprintig.

A Q6 E-tron Performance hatótávja 641 kilométer a WLTP szabvány szerint, ez alig 3 százalékkal jobb, mint két motorral és összkerékhajtással 387 lóerős verzió 625 kilométere, az SQ6 e-tron névleges értéke például 598 km.Míg az összkerékhajtású Q6 e-tron modelleket akár 270 kW-tal tölthetik gazdáik, az egymotoros SUV minimálisan lassabban: legfeljebb 260 kW-tal tölthető.

Négyféle maszk kerülhet a modellre ezek alapján lehet talán legkönnyebben eldönteni, milyen változatot is látunk. Az alapváltozat esetében a karosszéria színével passzol, az SQ6-é pedig sötétszürke, apró ezüst betétekkel. Ugyanez lehet teljesen fekete is, mivel persze ilyen csomag is elérhető a Q6-hoz, ezen az SQ6 kis dísz elemei szintén feketék.

A modell egyik izgalmas újdonsága a változtatható képű lámpák használata. Például a hátsó elemek amennyiben az autó fedélzeti rendszerei balesetveszélyt érzékel, egyedi fényrajzolattal figyelmeztethetik a mögöttünk érkezőket. Többféle megjelenítés választható (telefonról vagy a fedélzeti rendszerből), amelyek különféle hazakísérő fényt, üdvözlővilágítást és menet közbeni nappalifény-rajzolatot biztosítanak. Felárért egyedi grafikai megoldások is választhatók.

Belül a képernyőké a főszerep: a sofőr felé fordítva két 12,3 colos monitor kerül egy felület alá, az első utas elé pedig egy harmadik, 10 colos kijelző kérhető. Beszédvezérlése majdnem 30 nyelvet ért, köztük a magyart is. Újrahasznosított műanyagokból és műszálas szövetből épül fel az utastér, valódi bőr már nincs az Audi Q6 e-tronban, csak vegán, természetes anyagokból készült bőr utánzat.

A rendezvény megjelent a Kékszalag tókerülő verseny pénteken megnyerő Fifty-Fifty katamarán legénysége is, akiket az Audi támogat. A pénteken 9 órakor indult verseny elején még hátrányban voltak, ám délután komoly hajrát bemutatva fordítottak. A Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen Fifty-Fifty katamarán 12 óra 24 perc 47 másodperces idővel nyert.