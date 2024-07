Az Antinori család 1385 májusában kezdett el borral foglalkozni Firenzében. Ma a huszonhatodik generációs leszármazottak viszik az üzletet, ami valószínűleg akkor is jól menne, ha a borászat ötven évvel ezelőtt nem alkotja meg a Tignanello nevű bort, ami sok szempontból forradalminak számít a régióban. De megalkotta, és ezzel történelmet írtak.

Ez volt az első olyan, Sangiovese szőlőből készült bor, amelyet tölgyfa hordóban érleltek; az első olyan, kortárs bor, amelyben a Sangiovesét nem hagyományos szőlőfajtával, konkrétan Cabernet-vel házasították; és az egyik első olyan bor a Chianti Classico régióból (azaz a Chianti korábbi, szűkebb területeiről), amelyhez nem használtak fehér szőlőt.

A Tignanello a modern olasz borászatban mérföldkőnek számít, ára is ehhez mérten borsos: egy palack évjárattól függően 50 és 350 ezer forint között kapható Magyarországon.

Érthető hát, hogy a luxusbor ötvenedik születésnapjára valami különleges és emlékezetes ajándékot képzelt el a borászat, így a Maseratival közösen megalkották a Maserati GranCabrio Folgore Tignanellót: az autógyártó akkumulátoros elektromos kabriójának egyetlen példányban létező különkiadását.

A Maserati GranCabrio Folgore Tignanello egyedi színe, a Terra di Tignanello a termőterületek talaját idéző gesztenyebarna, amibe a barrikolt bor meghatározó rézvörös árnyalata vegyül. A keréktárcsák és a féknyergek feketék, akárcsak a vászontető. A logók rézszínűek.

A lényeg persze az utastérben van: az ülések kétféle anyagból készülnek (utalva a házasításra), az egyik a szőlészetből származó Vegea, amely látványra és tapintásra bőrszerű, és most először alkalmazza a Maserati. Az ezüst és burgundivörös szegélyekkel tagolt kárpitozás mintája egyrészt a szőlőtőkék sorait idézi, másrészt a színkombináció ugyanaz, mint ami az érlelésnél használt tölgyfa hordókon is megjelenik.

A felületeket lézerrel gravírozott, sötét tónusú fa borítja, a paneleken a Tignanello történetéről mesélő szövegrészletek olvashatók. A fejtámaszra a Tignanello címkéjét is díszítő napmotívum került, akárcsak a padlókonzolra, ahol az ünnepi éveket (1971–2021) is feltüntették – az elcsúszás vélhetően alighanem annak köszönhető, hogy idén kerül forgalomba a 2021-es szüret (de ez csak tipp; lehet, hogy egyszerűen elkéstek az ünnepléssel).

Mindenesetre a Maserati GranCabrio Folgore Tignanello egyetlen példánya szabadon megszerezhető: arra július 14-én, a kaliforniai Napa-völgyben megrendezendő Arts for All Gala jótékonysági árverésen lehet majd licitálni, akár a távolból is.

A Maserati GranCabrio Folgore egy tisztán elektromos gran turismo, amely a Stellantis csoport STLA Large platformjára épül. A 800 V-os architektúrának köszönhetően a csúcsteljesítmény eléri a 830 lóerőt, az autó álló helyzetből 2,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára és 9,1 másodperc alatt 200-ra. A végsebesség 290 km/óra, az elméleti hatótávolság 419-447 kilométer között alakul.