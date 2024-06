A Suzuki 2025 és 2030 között több tisztán elektromos modellt is bevezet világszerte, így Európában is. A villamosítás előkészítésének része a modellkínálat egyszerűsítése, és ennek több olyan típus is áldozatául eshet, amelyek a szívünkhöz nőttek az évek során.

A márka brit importőre négy olyan modellt említ, amelyeket a jövő év során kivezetnek a piacról, Ezek a Swift Sport, az Ignis, a Jimny Van és a Swace.

Az utóbbi valójában egy átcímkézett Toyota Corolla kombi, de a másik három vérbeli és meglehetősen markáns Suzuki modell.

A Suzuki Swift Sport közel negyven éves múltra tekinthet vissza: már a legelső generációs Swiftből (Japánban Cultus) is készült sportos verzió, a GTI. Ezt a második modell – az eredeti Mi Autónk – is megismételte, majd amikor a Cultusból japánban is Swift lett, megszületett az első Swift Sport – igaz, ez nálunk Ignis Sport néven futott. Az ezt követő Swift szériáknak mindig megvolt a maga Swift Sport verziója, legutóbb 129 lóerős mild hibrid turbómotorral.

A típus már jelenleg sem szerepel a magyar forgalmazó árlistáján, ahogy a másik nagy vesztes, a Jimny Van sem. Az új generációs Jimny hatalmas lendülettel jelent meg Európában, hogy aztán a szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatt ugyanolyan gyorsan ki is vonuljon onnan. Évek óta csak könnyű haszonjárműként forgalmazzák az uniós piacokon. A helyzet pikantériája, hogy miközben a modell jelenleg tényleg nincs fenn a Magyar Suzuki online árlistái között, még májusban is a legkeresettebb személyautó alapú kisáruszállító volt az országban.

A harmadik nagy távozó az Ignis lesz, a piac egyik legkarakteresebb miniautója. Ebből májusban 169 darabot adott el a Suzuki, amivel a harmadik legnépszerűbb típus volt az A-szegmensben.

Ahogy a cikk elején említettük, az értesülések a brit piacról származnak, ezért nem biztos, hogy egész Európára vonatkoznak. Amint lehetséges, megkérdezzük a Magyar Suzukit a tervezett hazai változásokról.