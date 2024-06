Mint arról korábban beszámoltunk, még tavasszal várták a pályázatokat az Év körforgalma-címre. Ezek közül összesen tíz körforgalmat választott ki a zsűri, aztán a rangos elismerés sorsáról egy online szavazás keretében döntöttek.

A szervezők – akik egyben szakemberek is – célja az, hogy a versennyel az egyik legbiztonságosabb csomóponti típusra hívják fel a figyelmet. A kiválasztás során figyelembe vették a benevezett körforgalmak esztétikája, gondozottsága és műtárgyai mellett azt is, hogyan harmonizál az úthálózattal, miképpen alakították ki a gyalogos és kerékpáros átvezetéseket, és nem volt utolsó szempont az sem, hogy a burkolati jelek, a burkolatprizmák és a gömbsüvegek állapota is kifogástalan legyen.

A versenyt végül Szigetszentmiklós nyerte, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Gyári út kereszteződésében található körforgalomra több mint 2200-an szavaztak

– szúrta ki a 24.hu.

A körforgalom megújulásáért végzett munkájukért, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesült Közlekedésbiztonsága Tagozata által kiírt pályázaton elért eredményért a település polgármestere ajándékcsomagot adott át a Noske KincsesKert Kertészet tulajdonosának és az Aries NKft. ügyvezetőjének – közölte a honlapján az önkormányzat.