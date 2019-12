Két autó ütközött 2019. március 3-án kora este a Medgyesbodzás és Medgyesegyháza közötti úton.

A baleset azért történt, mert az egyik autó elé kihajtott egy kerékpáros, akin nem volt láthatósági mellény és a kerékpárján sem voltak lámpák. Amikor az autó vezetője észrevette őt balra kormányozta a kocsiját, hogy ne gázolja el a biciklist. Ekkor azonban áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba és összeütközött a neki szemből érkező személygépkocsival.

Az autók az útról lesodródtak az árokba. A balesetben hatan sérültek meg, mindannyian könnyű sérülést szenvedtek. A kerékpáros elhajtott a helyszínről.

A láthatósági mellényről

A fényvisszaverő mellény, ruházat haszna az átlag közlekedő számára leginkább éjszaka, vagy rossz látási körülmények között mutatkozik meg. Egy átlagos autó fényszórója tompított állásban úgy 40-50 méteres távolságba világít, így ebből a távolságból észlelhető először a sötétben haladó gyalogos is. Viszont bármilyen fényvisszaverő ruhadarabbal, kiegészítővel az észlelési távolság két-, háromszorosára is növelhető, így az autósnak fékezni, kikerülni is jóval több ideje van.

A fényvisszaverő mellényről érdemes még azt is tudni, hogy általában 25 mosást bírnak ki, ezután már nem igazán képesek ellátni feladatukat. Mondjuk jobb esetben nem is kell őket túl gyakran mosni, használat közben valószínűleg senki sem fogja össze pörköltszaftozni.