Az útdíj befizetésének elmulasztása komoly bírsággal járhat, megnövelve ezáltal a közúti fuvarozók amúgy sem alacsony terheit. Az, hogy egy üzemeltetőnek mekkora útdíjat kell fizetni, sok mindennek a függvénye.

A NÚSZ online elérhető kalkulátorával bármikor kiszámolhatják a fuvarszervezők a fizetendő díjakat. Ez alapvetően a leggyorsabb, azaz az utazási idő alapján a legrövidebb útvonalakra tervez. Általában több alternatívát is felkínál, amelyek mindegyikéhez kiszámítja a várhatóan fizetendő útdíj összegét.

De mi történik akkor, ha valaki elmulasztja befizetni az útdíjat, vagy szimplán rosszul számolja ki, mennyit kell befizetnie? Ilyenkor jöhet jól a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató szolgáltatása, amit „bírságriasztásnak” neveznek. Ennek az ingyenes szolgáltatásnak az a lényege, hogy amikor a rendszer jogosulatlan úthasználatot észlel egy útdíj-kötelezettséggel rendelkező járműnél, akkor e-mailes értesítést küld a szerződött díjfizető részére.

A vélelmezett jogosulatlansággal kapcsolatos e-mail többféle lehet. Előfordulhat fedélzetieszköz-hiba, vagy hibás bevallás is ( nem megfelelő díjkategória, Euro-kód, vagy tengelyszám), de az is könnyen megeshet, hogy szimplán lemerül az egyenleg. A NÚSZ Zrt. tapasztalatai szerint azonban a legtöbbször a tengelyszámot az öt- vagy többtengelyes járművek esetén nem a szükséges J5, hanem a J4 kategóriára állítják. A J4 kategóriába a jogszabályban meghatározottak alapján csak a négytengelyes útdíjköteles gépjárművek tartoznak. A bírságriasztás szolgáltatást a hu-go.hu oldalon a felhasználói fiókban, a folyószámlák menüpontban kapcsolhatják be a fuvarozók.

Az útdíjakkal kapcsolatos bírságok elkerülése érdekében hasznos megoldás lehet még a flottamenedzsment rendszerek használata, amelyek segíthetnek nyomon követni a járművek mozgását és biztosítani az útdíjak pontos és időben történő fizetését. Szintén érdemes lehet automatizált fizetési megoldásokat használni, amelyek a beállított paraméterek alapján gondoskodnak az útdíjak megfizetéséről. A járművezetők megfelelő képzése pedig hozzájárulhat a hibás adatszolgáltatások, valamint a különféle szabályszegések elkerüléséhez.