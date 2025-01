Példátlan lejárató kampány folyik a MÁV ellen – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdai sajtótájékoztatóján. A KözlekedésInfón elhangzottak szerint tavaly „rekordszámú utazást bonyolított le a magyar tömegközlekedés”, 114 milliárd forintnyi jegyárbevétel keletkezett.

A miniszter szerint valóban vannak problémák, de túlzás, hogy a tömegközlekedés nem tudja biztosítani a mobilitást, ráadásul „négy vonatból három pontos”. Idén június elsejétől be is vezetik a késési biztosítást, ami a MÁV és a Volán-csoport összeolvadása miatt a vonatokra és a buszokra is vonatkozik majd: a jegyár felét visszafizetik, ha húsz percet késik a vonat vagy a busz.

A biztosítás a bérletetekre is vonatkozik: ha legalább öt alkalommal fordul elő húszperces késés, akkor 10 százalék kedvezményt adnak. Ehhez be kell majd kapcsolni az áprilisban induló MÁV+ alkalmazásban a késési biztosítást.

A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy egy év alatt ezer új buszt vásárolnak. Most 5700 busza van a Volánnak, idén szereznek be 500-at és jövő év első felében szintén 500-at. Megerősítik a mozdonyflottát is: most egy nap 200 darab villanymozdony közlekedik, ebből 50 korszerű. A miniszter szerint 2026 nyaráig miden második mozdony megújul.

Bevezetik a klímagaranciát is. A jegyről ez 2024-ben nem derült ki, de 2025-ben már lehet majd tudni, van-e klíma vagy nincs, és hogy működik-e. Ha a MÁV nem tud klímás vonatot biztosítani, akkor klímás buszok közlekednek majd – írta a 24.hu.