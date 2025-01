Az olvasás népszerűsítésének egyik legjobb módja a könyvtárbusz. Időről-időre születnek ezen a téren látványos átalakítások. Ezúttal Szlovákiában adtak két mozgó könyvtárat, amelyben bárki belefeledkezhet az olvasás élményébe.

Az újdonságok olyan szlovákiai járásokban fognak időről-időre megjelenni, mint például Késmárk, Poprád, vagy Lőcse. Nemcsak a nagyobb városokat, hanem a kisebb falvakat is felkeresik vele annak érdekében, hogy minél szélesebb körben kihasználható legyen ez a lehetőség – számolt be róla a Busportal szlovák nyelvű kiadása. Az érdeklődök összesen hatezer könyv közül válogathatnak és egy-egy megállóhelyen nagyjából 60 percet tölt el az autóbusz. Ennyi ideje van tehát az olvasóknak arra, hogy kiválasszák a kölcsönzésre szánt könyveket.

Szlovákiában az első és sokáig egyetlen könyvtárbusz 30 évvel ezelőtt indult útjára. A fejlesztés keretében az elaggott buszt cserélték egy újabbra, illetve forgalomba állítottak még egyet. Mindkét példány azonos modellre, az MAN Lion’s Coach turistabusz első generációs változatára épül. Átalakításukra összesen 86 ezer eurót költöttek.

Az autóbuszokat könyves polcokkal, ülőalkalmatosságokkal, valamint internet hozzáféréssel rendelkező számítógépekkel szerelték fel annak érdekében, hogy az olvasók digitálisan is meg tudják tekintetni a kölcsönözhető könyvek szerzőit és címeit. A fedélzeten számos híres és klasszikus író könyve megtalálható a világirodalomból. A beiratkozott olvasók akár otthonról is kényelmesen böngészhetnek a kölcsönözhető könyvek között. Előjegyzéseket adhatnak le és miután a busz begurult a lakóhelyükre, át is vehetik a kiválasztott példányokat.

Az új könyvtárbuszokat vélhetően nemcsak könyvek kölcsönzésére fogják használni, hanem különféle kulturális és oktatási rendezvényekre is ellátogatnak vele. Emellett a tervek szerint a kisiskolások számára is ideális helyszínek lehetnek versenyek, vagy különféle, a tanrendben szereplő foglalkozások lebonyolítására.