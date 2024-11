London hallatán az ember önkéntelenül is a piros, emeletes buszok ugranak be. A valóságban persze nem kevés hagyományos, azaz egyszintes városi busz szolgál Nagy-Britannia fővárosában. Az ilyen buszok táborát erősítik a legújabb „ie tram 12” típusú járművek is, amelyekből 20 darabot rendelt a Go-Ahead London szolgáltató. Az újdonságok november 20-án álltak forgalomba, a metropolisz egyik leghosszabb viszonylatán, a 358-ason, amely a Crystal Palace és Orpington között közlekedik.

A buszok gyártója az az Irizar, amely korábban a turistabuszok gyártásával tette le a névjegyét az európai buszpiacon. Az ie tram 12 egyáltalán nem szokványos megjelenéssel bír. Bár a karosszéria hossza sztenderd (12 100 mm), a jármű magassága eléri a 3400 mm-t. Mindez a tetőre szerelt lítiumion akkumulátoroknak köszönhető. Ennek a megoldásnak előnyei is vannak, hiszen így jóval szellősebb, dobogóktól mentes utastér alakítható ki. Az ie tram 12 kétféle belső kialakítással rendelhető: az egyiknél három, a másiknál pedig csak három mozgássérülteknek fenntartott hely áll rendelkezésre.

London a második mellett döntött, így valamivel több ülés található a második ajtótól kezdődően. Ez egyáltalán nem probléma, ugyanis utasterét extra komfortos, integrált fejtámlával szerelt ülőalkalmatosságokkal látták el. Olyanokkal, amelyeket nálunk általában inkább csak intercity autóbuszok kapnak meg. De mivel a vonal teljes hossza 15 mérföld, vagyis átszámítva 24,1 kilométer, éppen ezért egyáltalán nem árt, ha kényelmes székekkel van felszerelve.

Elektromos autóbuszoknál sokszor dilemma az üzemeltetők számára, hogy maximális számú akkumulátorokkal rakják-e meg őket, vagy inkább a gyorstöltést preferálják. Nos, ennél a viszonylatnál úgy döntöttek, hogy a két végállomáson egy-egy 450 kW kapacitású pantográfos gyorstöltőt telepítenek. Így elegendő mindössze 90 kwh összkapacitású akkumulátor beépítése ezekbe a buszokba. (Lassú töltés esetén viszont akár 510 kWh kapacitású energiatároló egységgel is rendelhető az ie tram 12-es.)

Ezzel az akksi kapacitással mindössze öt percbe telik a töltés és az utasok szinte észre sem veszik. A Go-Ahead London ugyanakkor megrendelt egy-egy 100 kW-os töltőt is a depóba a 20 darabos flotta műszakon kívüli töltésére. Az újdonságoknak a hajtás terén sem kell szégyenkezniük, ugyanis mozgatásukról 280 lóerős (206 kW) motor gondoskodik, amellyel akár 18 százalékos emelkedőn is képesek felkapaszkodni.

London új buszai megfelelnek az idén életbe lépett TFL-szabványoknak is, ideértve a sebességkorlátozást, valamint a gyalogosokat a jármű közeledtére érkező hangjelzést is.