Álcázott Scania nyerges vontatóról töltött fel nemrég képet a holland iepieleaks.nl szakportál. A médium felületén olvasható cikk szerint egy olyan nyergesről van szó, ami valószínűleg áramvonalasabb front résszel, emellett nagyobb alapterületű hálófülkével rendelkezik.

A Scania azok közé a gyártók közé tartozik akik még nem használták ki az évtized elején bevezetett, nagyobb fülkéket lehetővé tevő új EU-s szabályozást. A hírportál éppen azért valószínűsíti, hogy minimális facelifttel fog járni ez a módosítás. A szerkesztők ugyanakkor hozzá teszik, nem biztos, hogy teljesen új képekről van szó, mivel az álcázott kamion gyakorlatilag megegyezik azzal a példánnyal, amelyet még tavaly ősszel örökítettek meg.

A Scania jelenlegi kínálatát képező fülkék még 2016-ban mutatkoztak be a piacon. A svéd gyártó akkor mutatta be az R és az S-kabint és ekkor került sor az új dizájnnyelv bevezetésére is, amit lényegében a mai napig használnak a södertaljei gyártó teherautói. Igaz, a korszerűsítések folyamatosak, mert nemrég azt is bejelentették, hogy digitális műszerfallal fognak készülni egyes példányok, azt tehát nem lehet állítani, hogy a Scania ne nyúlt volna hozzá a gyártásban lévő modellekhez.

Ha igaz a holland portál feltételezése, akkor a Scaniaának meglehetősen sokáig sikerült titokban tartani az avatatlan szemek elől azt, hogy min ügyködik. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy nemrég elkészültek egy gigantikus hálórésszel bíró nyergessel. Az újdonságot azonban csak az angliai Scania forgalmazó Facebook oldalára töltötték fel, hivatalos bemutatóra egyelőre nem került sor.

Az álcázott Scaniát ábrázoló képek a iepieleaks.nl olalán tekinthetők meg.