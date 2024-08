A nehéz kategóriás, speciális felhasználású teherautókat magában foglaló Tatra Force típuscsalád harmadik generációja tavaly mutatkozott be. A cseh gyártó fókuszában a polgári felhasználású változatok voltak, de nemrég már a katonai kivitelekről is lerántotta a leplet.

A világosbarna fényezés mögött megbúvó vadonatúj Tatra egy igazi high-tech monstrum. A Force saját tervezésű fülkével készül, amelyekből kétajtós, illetve négyajtós (legénységi) kabinok egyaránt rendelkezésre állnak. A felhasználási jellegtől függően alacsony- és magas tetővel egyaránt rendelhető, de akár alacsony profilú változatban is kérhető. Utóbbi akkor jön jól, ha a kabin mögé valamilyen daru, vagy rakéta sorozatlövő kerül, mint ennél az előző generációs, cseh-ukrán koprodukcióban készülő változatnál.

Modernizált műszerfal

Bár nem tettek közzé hivatalos sajtófotót a műszerfalról, a Tatra leírása szerint az nem sokban különbözik a polgári felhasználású változattól. Műszerfala a hagyományos-digitális kialakítást ötvözi, vannak fizikai kapcsolók, de vannak olyan funkciók is, amelyek csak a multimédia-rendszer érintőképernyőjén keresztül kezelhetők. A vezetőfülke légrugós változatban is kérhető, függően attól, hogy milyen gumiabroncsokkal szerelik a monstrumot.

Természetesen nem is lenne Tatra, ha nem a teherviselő elemként funkcionáló, központi gerinc csővel, valamint az ahhoz kapcsolódó lengő féltengelyekkel lenne felszerelve. Ez a megoldás kimagasló terepjáróképességekkel vértezi fel a Tatrát, hiszen ennek köszönhetően a kerekek egymástól teljesen függetlenül mozoghatnak menet közben. A Force-család 4×4-es, 6×6-os és 8×8-as hajtásképlettel készül és nemcsak dob, hanem tárcsafékekkel is lehet kérni ezeket a teherautókat.

Többféle motorépítési lehetőség

Az előző generációhoz képest fontos változás, hogy a motor kétféleképpen is beépíthető a fülke alá. Vagy az első tengely fölé, vagy a mellső tengely mögé, a kabin hátsó részébe építhető be az erőforrás. Amennyiben az első megoldás nyer tetszést, abban az esetben a fülke 110 mm-rel magasabb lesz. A motorelhelyezéstől függően egy, vagy akár két ventilátor is elfér.

A cseh gyártó ugyanis a saját, léghűtéses erőforrásaival kínálja a Force-családot, de igény esetén más gyártó terméke is beépíthető, de azok valószínűleg csak folyadékhűtésesek lehetnek. A katonai változatoknál fontos, hogy strapabírók legyenek, éppen ezért a léghűtéses motor ideálisabb választásnak tűnhet. A jó példáért nem kell messze menni, annak idején a Tatra 148-as a maga léghűtéses motorjával annyira strapabíró volt, hogy a néhai Szovjetunióban még szobrot is emeltek neki.

A Force-család nyolchengeres, 462 lóerős (340 kW), vagy tizenkéthengeres, 598 lóerős ( 440 kW) Tatra dízelmotorokkal gördülhet le a gyártósorról. Ezek az elektronikusan szabályozott motorok F-34-es katonai üzemanyaggal, vagy magas kéntartalmú gázolajjal is üzemeltethetők. A károsanyag-kibocsátás terén alapból az Euro III-at teljesítik, de lehetőség van Euro V-ös szabványú beépítésére is. A már említett folyadékhűtéses, opcionálisan választható motorokat a Cummins szállítja (7-15 literes változatok), de most először a Catepillar C9.3B típusú, 9,3 literes erőforrásával is kérhető a Force. Ennek érdekes jellemzője a „harci mód”, amikor 533 lóerőről 607 lóerőre növelhető a teljesítménye. Az erőforrásokhoz tíz, vagy tizennégyfokozatú Tatra sebességváltók csatlakoztathatók, de akár tizenkétfokozatú ZF TraXon, vagy ZF EcoLife 2 automataváltókkal kérhetők.

A Tatra Force járműcsalád fejlesztése vélhetően nem áll meg a dízelmotoros változatoknál. A csehek már dolgoznak a dízelmotorral, illetve villanymotorral szerelt változatokon, de a hidrogéncellás kivitel fejlesztése is terítéken van.