Hon Kong egykoron brit gyarmat volt, így nem csoda, hogy az emeletes buszok meglehetősen nagy népszerűségnek örvendenek. Sőt, még a jobbkormányos közlekedési dívik arrafelé. A helyi közlekedési szolgáltató, a Citybus ugyanakkor úgy döntött, hogy a hagyományos hajtású változatokat üzemanyagcellásra cserélik. Szám szerint 147 darabot szereznek be, mert szeretnék csökkenteni a buszok által okozott károsanyag-kibocsátást.

Az erre a célra kiírt tenderen egy nagyon fiatal, mindössze öt évvel ezelőtt alapított kínai cég nyert. A Wisdom Motor Company-t Fucsien-tartományban alapították és fő profilja a zéró emissziós buszok és teherautók gyártása.

A helyi közlekedés vállalatnak nem véletlenül esett a választása erre a cégre. Három évvel ezelőtt ugyanis még tisztán elektromos változatokat szállítottak Hong Kongba, amelyekkel kedvező tapasztalatokra tettek szert. Igaz, az sem elhanyagolandó tényező, hogy májusban az említett buszgyártó 54,44%-os részesedést vásárolt a Citybus anyavállalatában, a Bravo Transport Holdingsban.

2024 februárjában aztán bemutatták a 80 kW teljesítményű Ballard-üzemanyagcellával szerelt emeletes buszukat. A háromtengelyes, 12 méter hosszú buszok üvegszálerősítésű karosszériával rendelkeznek. Ez a buszgyártásban régóta alkalmazott megoldás hozzájárul ahhoz, hogy relatíve alacsony maradjon az autóbuszok össztömege, kedvező hatást gyakorolva ezáltal az energiafogyasztásra. A DD12 típusú emeletes busz egy feltöltéssel 400 kilométert képes megtenni, hidrogéntartályainak feltöltése pedig mindössze 10 percet vesz igénybe. Az új buszok, csak úgy mint a régiek kétajtósak és összesen 100 utas utazhat a fedélzetükön.

A helyi közlekedési szolgáltató az év végéig öt darabot kíván beszerezni, később pedig a visszajelzések alapján még lehetőség van a buszok „tökéletesítésére” a nagyobb volumenű gyártás előtt. A Citybus, amely jelenleg 1700 darab autóbusszal rendelkezik, azt tervezi, hogy 2045-re teljesen zéró-emissziós lesz a flottája. Ezen célkitűzés megvalósításában nagy szerep hárulhat a hidrogénbuszokra is.

Érdekesség, hogy a DD12-est a gyártó a ” világ első háromtengelyes emeletes hidrogénbuszának” nevezi. Nos, az elnevezés kissé megtévesztő, mert lehet, hogy az első háromtengelyes emeletes buszt ők építették meg, de az első hidrogéncellás emeletes busz valójában a brit Wrightbus-hoz köthető, amely még 2020-ban mutatta be az újdonságát. Egy évvel később pedig már forgalomba is állt belőle egy példány Londonban. A Wrightbus jelenleg is kéttengelyes változatban kínálja a gyártmányát, a Streetdeck Hydroliner FCEV-et, amelyet 8 perc alatt lehet feltölteni és amellyel 450 kilométert tehető meg egy szuszra.

A sors fintora, hogy a Wrightbus jelen van Hong Kong piacán két- és háromtengelyes autóbuszokkal is. Ezek viszont többnyire még Volvo, illetve Scania alvázra épített, belső égésű motorral szerelt autóbuszok.