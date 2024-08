Nem igazán gyakran látni annyi embert irodaházban péntek este hat órakor, mint amennyien a Volvo Hungária Kft. ecseri telephelyén voltak. Mindez persze kivételes alkalom, hiszen a Volvo teherautók hivatalos importőre átadta legújabb teherautó központját, amely a legendás Cinkotai úti telephelyről költözött át ide. A mintegy 150 főnek munkahelyet biztosító létesítmény közel van a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez. A hozzá vezető út felett húznak el az éppen felfelé ereszkedő gépek.

Spoiler, de nyilván sok repülőgép-kamion kombós fotó fog itt készülni a jövőben. És ez már csak azért is érdekes, mert korábban készültek Volvo Aero néven repülőgépek. Az Aero fantázianév nem tűnt el a süllyesztőben, a göteborgi cég visszahozta az FH típusú vontatók aerodinamikai fejlesztéseként. Ez annyira új, hogy sokan még csak most, a pénteki hivatalos teherautó centrum átadásakor tekinthették meg először a Volvo FH Aero különféle változatait.

Az új épület többek között busz- és teherautó szerviznek, egy kétszintes irodának, valamint egy vizsga- és oktatóközpontnak is helyt ad. Utóbbiban minden bizonnyal olyan VR-technológiás szerelőképzések is zajlanak majd, amelyeket nekünk is volt szerencsénk kipróbálni. A létesítmény skandináv-magyar stílusban született meg, kétszintes iroda részlegében hatalmas üvegfelületeken keresztül jut be a természetes fény. A szerelőállások pedig rendkívül nagy belmagassággal rendelkeznek. Nem csak új, hanem használt járműveket is lehet itt vásárolni, emellett kamionmosó is rendelkezésre áll.

Az új központ jóval grandiózusabb, mint az előző volt. Ez a számok szintjén is látszik, hiszen 5,5 ezer négyzetméternyi területet építettek be és legalább 35 ezer négyzetméternyi területet burkoltak le. Nemcsak high-tech, hanem fenntarthatónak is nevezhető. Fűtésrendszerei hőszivattyúkkal működnek, zöld elektromos áramot vásárolna, a tetőn napelempark van, emellett 130 fát is ültettek. A zöldfelületeket pedig kútvízzel öntözik.

Nagy előrelépés mindez az előző telephelyhez képest. A Volvo Hungária Kft. 25 évvel ezelőtt a Hungarocamion néhai, Cinkotai úti székházában kezdte meg a tevékenységét. „Akkor nekem a feletteseim még azt mondták, hogy ne aggódjak, mert ez csak ideiglenes. Csak vegyünk néhány vödör festéket, tegyük rendbe a helyet és hamarosan átköltözünk egy szebb és jobb telephelyre. Akkor nem gondoltam volna, hogy legalább negyedszázadot kell várni a költözésre” – jegyezte meg Illés Dávid, a Volvo Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Az új létesítmény Kelet-Közép-Európában a legnagyobb és legmodernebb Volvo Trucks központnak tekinthető. „A Volvo Trucks-ot közel 100 évvel ezelőtt alapították és mára már több mint 150 országban vagyunk jelen. Évente legalább 150 ezer teherautót értékesítünk. Világszinten mintegy másfélmillió tehergépjárművünk üzemel. Magyarország egy rendkívül fontos piac a Volvo Trucks számára, ahol közel 23 százalékra rúg a piaci részesedésünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a hatalmas és lenyűgöző befektetéssel most újabb lépést tettünk előre. Ez az egyik legjobb és legmodernebb teherautó központunk” – hangsúlyozta Roger Alm, a Volvo Trucks elnöke, aki korábban még arra is hajlandó volt, hogy egy hatalmas, kamionokból épített járműoszlopra is felálljon.

A svéd márkának mégsem ez, hanem a filmsztár, Jean-Claude Van Damme terpesztése hozta a legnagyobbat a konyhára az ismertség terén. És bizony, ez már legalább majdnem annyi idős, mint az Euro VI-os károsanyag-kibocsátási szabvány! A Volvo Trucks hazai jelenléte azonban már évtizedekre nyúlik vissza.

„Budapest és Magyarország mindig fontos mérföldkő volt a Volvo Trucks számára Közép-Kelet Európában. Ebben a régióban korábban a Hungarocamionnal kezdtük meg az együttműködést még a ’60-as és ’70-es években, később pedig további ügyfelekre tehettünk szert itt. Magyarország a Balkán kapuja és egyfajta kapocsként szolgál a Nyugat és Kelet között, ezért a Volvo Trucks már nagyon korán lépéseket tett arra, hogy kiépítse ebben az országban a jelenlétét. Azt gondolom, hogy ez a rendkívül nagy léptékű befektetés jól mutatja, hogy milyen bizalommal vagyunk a magyarországi fuvarozói piac bővülése felé”- hangsúlyozta Robert Grozdanovski, a Volvo Trucks közép- és kelet-európai régiójért felelős ügyvezető alelnöke.

A göteborgi gyártó gyártmányai tehát új hazai „szentélyt” kaptak, amelyet a cég legnagyobb és legismertebb arcai is felavattak. Fontos adalék, hogy a Volvo Hungária Kft. jelenleg még továbbra is a 17. kerületi, Cinkotai úti irodaházban és szervizben várja ügyfeleit, az ecseri telephely szeptember végén nyitja meg kapuit az ügyfelek előtt.