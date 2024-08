Korábban a Vezess is beszámolt a MÁV és a Volánbusz összeolvadásáról, ami egyben a Volánbusz név eltűnését is jelenti.

A vasúttársaság és a Volánbusz integrációjának és az új, tavasz óta érvényes tarifarendszer kialakításának következő lépéseként a buszjáratokon is fokozatosan bevezetik az egységes helyjegyet, aminek az ára távolságtól függetlenül 300 forint lesz – írja közleményében a MÁV-Volán-csoport.

Azt remélik, hogy ezzel a lépéssel áttekinthetőbb és egységesebbé válik a tarifarendszer. Közölték azt is, hogy a MÁV applikációjában folytatódik a két szolgáltató összeolvadása, így hétfőtől a Volán-járatokra érvényes, új (választható) helyfoglalási rendszer is elindult. Habár a vasúti és autóbuszos jegypénztárakban és a MÁV-Start automatáiban is elérhető, az applikációban és a jegy.mav.hu felületén 5 százalékkal olcsóbban, 285 forintért vásárolható meg a helyjegy.

Az egységes helyjeggyel a nehézkesen váltható, bonyolult rendszerben működő távolsági kiegészítő jegyeket váltják ki. Először a Budapestről induló és oda érkező távolsági járatokon, a következő lépcsőben pedig a vidéki városok között lesz igénybe vehető. A helyjegyet vásárlók így csúcsidőben, fokozott utasforgalom mellett is garantált ülőhelyen utazhatnak.

Minden jegy, vármegye- vagy országbérlet, napijegy, továbbá a jogszabály alapján ingyenes utazási lehetőség biztosító igazolványok és igazolás mellé megvásárolható a helyjegy, de nem kötelező. Ugyanakkor a MÁV javasolja,