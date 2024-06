Bár az extrém felhasználásra tervezett Zetrosból korábban is létezett katonai változat, a Mercedes-Benz most bemutatott egy olyan példányt, amelynek fülkéje kimagasló, speciális védelemmel rendelkezik. A kabint a Rheinmetall látta el a szükséges védelemmel és egyelőre a 6×6-os hajtásképletű változathoz áll rendelkezésre.

Mire jó a megerősített védelem a Zetros esetében? Nos, a fedélzeten tartózkodók védelmet élvezhetnek a golyók, aknák és csapdák ellen anélkül, hogy esetlegesen mindez rontaná a jármű terepjáró képességeit. A Wörth-ben gyártott katonai Zetrosokat eddig általában partnercégek szerelték fel a szükséges lövedékek elleni védelemmel. A második generációs Zetrosoknál viszont már közvetlenül a gyárban megtörténik a végszerelés akkor, ha valaki ilyen speciális teherautót kér. Mindez a Rheinmetallal történő együttműködésnek köszönhető, amely közvetlenül a Mercedes-Benznek szállítja a golyóálló vezetőfülkéket.

Mindez azt jelenti, hogy a fejlesztésen, a tesztelésen és a gyártáson át az értékesítésig a Mercedes-Benz Special Trucks felel a komplett járműért, beleértve a páncélozott fülkét is. Mivel a katonai teherautókat általában hosszabb ideig használják az utcai, vagyis a polgári változatokhoz képest, éppen ezért az is kiemelten fontos, hogy biztosíva legyen több évtizeden keresztül a megfelelő alkatrészellátás. Éppen ezért jól jöhet, hogy a Mercedes-Benz egy olyan típusnál lépte meg mindezt, amelyből a katonai változat már világ összes kontinensén jelen van.

A stuttgarti gyártó bejelentette, hogy hamarosan a teljes Zetros-kínálat, tehát a 6×6-os mellett a 4×4-es és a 8×8-as változat is elérhető lesz golyó- és lövedékálló fülkével. Fontos megjegyezni, hogy mivel a Zetros esetében a háromszemélyes vezetőfülke a mellső tengely mögött helyezkedik el, ezét a páncélozott kabin súlya nem nehezül rá teljesen az első tengelyre, így a teherviselésből a hátsó tengelyek is kiveszik a részüket.

Valamennyi Zetros hajtásáról a Daimler OM 460 típusú soros elrendezésű, hathengeres dízelmotorja gondoskodik, amely akár 510 lóerős teljesítményre (375 kW), illetve 2300 Nm-res nyomatékra is képes lehet. A 12,8 literes erőforráshoz 16 sebességes manuális sebességváltó, vagy Allison automataváltó csatlakozik. A kiváló terepjáró képesség biztosítása érdekében differenciálzárral is fel van szerelve. A modell megengedett össztömege 16,5 és 40 tonna között van, de nyerges vontatóként akár 120 tonnás össztömeggel is elboldogul.

Az új katonai Zetrosról Párizsban, az Eurosatory védelmi kiállításon rántják le a leplet. Az újdonság minden bizonnyal tovább fogja öregbíteni a modell amúgy is fényes hírnevét.