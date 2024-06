Két nagy meglepetés is várta az Ikarus-rajongókat szombaton Hatvaban, a Volánbusz retró-napján. A rendezvényre idén harmadik alkalommal került sor azon a telephelyen, amelyet kifejezetten a nosztalgia-, illetve a felújításra váró buszok tárolására és szervizelésére tart fenn a Volánbusz.

A legnagyobb attrakció egy teljesen felújított Ikarus 280-as volt, amely 1993 és 2020 között szállított utasokat. Az újra a régi fényében pompázó autóbusz restaurálása több mint egy évet ölelt fel. Megújultak a jármű fődarabjai és a karosszériaelemek, és modernizált formában visszakapta eredeti, 1993-as arculatát is. A rendezvényen Vadnai Zoltán, az Ikarus Rt. egykori igazgatója adta át jelképesen a felújított autóbuszt a Volánbusznak ugyanúgy, ahogyan tette ezt 1993-ban a Kisalföld Volánnál is.

A jármű oldalán látható felirat tanúsága szerint ez volt a 200 000. legyártott példány a 200-as autóbuszcsaládból. A ’70-es és ’80-as években a világ csuklósbusz gyártásának legalább a kétharmadát tette ki ez a típus.

Ikarus 200-as család A 200-as típuscsalád nemcsak saját kategóriájában, hanem a világon is a legnagyo példányszámban gyártott autóbusztípus: több mint 3 évtized alatt közel negyedmillió gördült ki az Ikarus műhelyeiből. A 70-es, 80-as években a világon közlekedő csuklós buszok kétharmadát az Ikarus 280-asok tették ki. Sorozatgyártásuk 1973-ban kezdődött, és 2002-ig jelentős számban kerültek a Volánbusz flottájába is. A 200-as típuscsalád 200 ezredik darabja méltó emléket állít a magyar ipartörténelem műremekének, ezért a társaság különösen büszke arra, hogy felújíthatta és megőrizheti az utókor számára. Egy különleges emléktáblát is elhelyeztek a jármű belsejében, amelyet az Ikarus-gyáregységek elismert szakemberei dedikáltak.

A rendezvényen az Ikarus EAG rajongók is örülhettek. Átadtak ugyanis egy Ikarus EAG 397.05 típusú autóbuszt, amelyet nemcsak felújítottak, de a Volánbusz nosztalgiaautóbusz-dekorációs pályázatának győztes grafikáját is megkapta. A hazai piacon úttörőnek számító Scania-alvázas 397-est 1992-ben kezdte értékesíteni az Ikarus. Ezek a 63 fős befogadóképességű, 12 méter hosszú autóbuszok átmenetet képeztek az emelt padlószintű és az emeletes járművek között. 1994-ben a típus Rába alvázon is bemutatkozott.

A 370 lóerős MAN motorral szerelt, 397.05 jelű változatból a Volán-társaságok is vásároltak, ennek a sorozatnak az egyik megmaradt darabja az a FES-775 rendszámú jármű, amely a Mátra Volánnál állt először forgalomba 1994-ben.

Az autóbusz nemrég teljes vázjavításon esett át, új fényezést, ablakokat és kárpitokat kapott, javították vagy pótolták az eredeti alkatrészeket, felújították a motort és a sebességváltót, valamint a légkondicionáló berendezést is. A busz amellett, hogy kívül-belül megújult, különleges és egyedi dekorációt is kapott, hiszen a Volánbusz nosztalgiaautóbusz-dekorációs pályázatának győztese, Bordács Anna grafikája díszíti. A retró-napon leleplezett pályaművet több mint 90 alkotás közül választotta ki a zsűri, hiszen méltó emléket állít a hazai autóbusz-közlekedés páratlan történetének, valamint a közel 100 éves Volánbusz.

Érdekesség, hogy a rendezvényhez kapcsolódva a Mátra InterRégió vonatokon szombaton egy idén 30 éves, hazai gyártású InterCity-motorvonat közlekedett: a BVmot, becenevén Samu a magyar vasút egyedülálló járműsorozatainak egyike, a típusból mindössze három darabot gyártott a Ganz 1994-ben.