Tajvanon a szélenergia fontos szerepet tölt be az elektromos áram előállításában. A Kínai Köztársaság területéhez tartozó szigeten közel 400 szélturbina van üzemben, amelyek együttesen 845.2 MW-ot termelnek.

Ezek javítása és karbantartása nem kis feladat. Ugyanakkor égető szükség van rá, hiszen, ha egy szélturbina üzemen kívül van, akkor az bizony az energiatermelés rovására megy. A feladatból a Giant Heavy Machinery is kiveszi a részét, amely öttengelyes Scania teherautókat is alkalmaz. Ezek közös ismérve, hogy olyan Palfinger gyártmányú hidraulikus emelőkarral vannak ellátva, amelyek akár 90 méteres magasságba is képesek feljuttatni az emelőkosarat.

A javításért felelős személyzet így egyszerűen és gyorsan juthat fel a szélturbinák kényes, nehezen elérhető részeihez. A legújabb generációs változatok már ennél is magasabbra, akár 104 méterre is képesek kinyúlni. A Giant Heavy Machinery már ezekből a változatokból is rendelt. Természetesen azokat is a Scaniától. Sőt, a cégnél dolgozó szakik Scania luxusbuszokkal térhetnek vissza a lakóhelyükre, mert ott még erre is adnak.

A járműveket alacsony P-fülkékkel szerelték, amelyek utoljára 2018-ban estek át némi technikai frissítésen. A szóban forgó teherautók hajtásáról 450 lóerős dízelmotorok gondoskodnak. Ez ennél a 7 literes motorcsaládnál majdnem a plafon, ugyanis P-kabinos változatok maximum 500 lóerős erőforrásokkal rendelhetők.

Hogy milyen érzés lehet ilyen magasságba emelkedni a teherautó segítségével, azt talán a lenti videó adja vissza legjobban.