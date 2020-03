Olvass tovább

A szabad hasmagasság akár 38 cm, amit többek között portálhidas futóművel érnek el. Az ebből fakadó offroad-potenciált két villanymotoros összkerékhajtással (520 LE kombinált teljesítmény), felezővel, részleges önzáró differenciálművekkel lehet kiaknázni. A padló automata szintszabályozós légrugózást kapott.

A lényeg persze nem is ez, hanem az átméretezhetőség. A tengelytáv módosítható (a B2 pickupé például 513 mm-rel hosszabb, mint a B1 SUV-é), ahogy az akkumulátorok kapacitása is: az eredetileg beharangozott, 120 kWh kapacitású monstrum mellett hamarosan megjelenik egy 180 kWh-s opció is. A fedélzeti váltóáramú töltő 5-15 kW-tal tud tölteni, de létezik egyenáramú villanytöltési opció is: ezzel 75 perc alatt tolható 80%-ra a Bollinger akkucsomagja. Ezt a rengeteg energiát persze a jelentős terhelés cipelésére kénytelen fordítani az alumínium felépítményű Bollinger B2, így a hatótávolság meglepően szerény 322 km.

A Bollinger komoly jövőt jósol a technológiának, olyannyira, hogy 2021-től a független felépítmény-specialisták számára is elérhetővé teszi a padlót. Így készülhet majd rá mentőautó, hűtőkocsi, fagylaltos furgon, katonai célú jármű – a lehetőségek száma a végtelenhez közelít. A siker kulcsa persze a megfizethetőség volna: az a 40 millió körüli vételár erősen behatárolja a Bollinger piaci lehetőségeit.