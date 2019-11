Áprilisban rántották le a leplet a faceliftes Dailyről, nemrég pedig hazánkban is bemutatták. “A haszonjárművek világa példátlan ütemben, jelentős változáson megy keresztül, amit olyan megatrendek vezérelnek, mint a digitalizáció és az automatizálás. Éppen ezért elkerülhetetlen a folyamatos megújulás” – hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztatón Zákány Zoltán, az Iveco hazai forgalmazója, a Danube Truck Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Hogy ezen a téren mit is nyújt a Daily, az rövidesen kiderül.

Kívülről leginkább az új hűtőrácsról, valamint a LED-technológiás lámpatestekről azonosítható a megújult Daily. És akkor ott van még az új, három részből álló lökhárító, no meg a könnyűfém szerkezetű felni. Belülről az alulról hajlított okoskormány, a TFT fedélzeti számítógép, valamint a műszerfal közepére szerelt 7 colos színes kijelző sorolható a fontosabb változtatások közé. Emellett a Dailyben is van már elektromos rögzítőfék, amely parkoláskor automatikusan aktiválódik és önműködően old, amint a vezető indulásra kész.

Felfrissített technika

Az új Dailyt Euro 6d károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő 2.3 és 3.0 literes dízel erőforrások hajtják. A kisebb 116-156 lóerő, a nagyobb pedig 160-210 lóerő közötti teljesítmény szinteken választható. A CNG-vel történő közlekedést előnyben részesítők számára földgázzal üzemeltethető erőforrás is rendelkezésre áll. Az Iveco szerint ezek a motorok 10 százalékkal kevesebb üzemanyagot használnak fel elődjeikhez képest. Mindez a stop&start funkciónak is köszönhető, ami a 2.3 literes blokknál az alapkivitel része. A további költségcsökkentés jegyében nőtt az olajcsere periódus is, immáron elég hatvanezrenként szervizbe fáradni emiatt.