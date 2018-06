Egy versenykamion vízből többet fogyaszt, mint gázolajból. Kicsit igazságtalan, hogy egy 160-nal száguldó versenykamiont is gyári, utcai fékekkel kell lassítani. Igaz, nem 40, hanem csak 5,3 tonnát, viszont azt versenykörülmények között. Nem is bírná sokáig, ha hagynák 7-800 fokra melegedni, így vízzel spriccelve tartják 2-300 fokos üzemi hőmérsékleten. Egy futamon (12-14 kör) akár 200 liternyi vizet is elhasználhat egy versenykamion a fékek hűtésére. Ám nemcsak a fékeket hűtik így, hanem a turbó töltőlevegőjének hűtőjét is ezzel spriccelik.

Olvass tovább

Méretek, tömegek

Egymás mellé állítva egy versenykamion és egy igazi, utcai kamion nem nagyon hasonlítanak egymásra. De nemcsak a külső teljesen más, hanem a méretek is. Az áruszállítás helyett versenyzésre használt gépek jóval kisebbek, a maximális szélességük 255, míg a legkisebb magasságuk 250 centiméter, hogy a valódi kamionokhoz képest sokkal kisebb fülkeméret mellett is megmaradjon az illúzió a nézőkben. A versenykamionnak legalább 5300 kg-osnak kell lennie, amiből legalább 3150 kilogrammnak kell az első tengelyre jutnia.

Motor, váltó, difi, kerék

A kamionokban a motor elhelyezésére nincs szigorú előírás, de a legtöbben a középmotoros elrendezést választják. A hengerek számát, elrendezését sem szabályozzák, így soros és V elrendezésű hathengeresek is lehetnek a versenygépekben. A soros motorok csak egy, míg a V motorok két turbófeltöltőt is használhatnak. A legfeljebb 13 000 köbcentiméteres lökettérfogatú motor jöhet más márkától is, mint a kabin, hiszen vannak több márkát kiszolgáló, de saját traktort nem forgalmazó motorgyártók, amilyen például a Cummins.

A kipufogóban olyan védőrács található, amely megakadályozza a négy centiméternél nagyobb átmérőjű tárgyak kijutását a kipufogócsövön. Erre azért van szükség, hogy a törött motoralkatrészek vagy turbófeltöltő darabkái ki ne repüljenek a motorból a kipufogón át a pályára, vagy a közönség sorai közé.

Néhány éve egészen közelről nézhettük meg, milyen egy igazi versenykamion. Sőt, mehettünk is vele néhány kört, igaz, nem a vezetőülésben, de így is olyan autós élmény volt, amire még évekkel később is tisztán emlékszik az ember:

Váltóból gyárit használnak a versenyeken, olyat, amiből legalább 300-at gyártanak évente. A szerkezetben értelemszerűen nem változtathatnak semmit, automatikus váltót pedig hiába keresnénk a versenykamionokon, olyan nincs. A hátsó differenciálmű 100 százalékban zárt, így az abroncsokat rendesen eszi a pálya. A gumicsere itt nem olyan pörgős, mint az F1-ben, egy kamionon jóval több a kerékcsavar, hiszen normál agyat, felnit használnak, és az első, illetve hátsó kerekek is felcserélhetők egymással.

Biztonság

Más a tempó, más a teljesítmény, így a biztonsági eszközök is különböznek a mezei kamionokétól. Például a versenykamion kabinján nem vezet át sem üzemanyag-, sem olaj-, sem hűtőfolyadék-vezeték. A tűzoltókészülék viszont kötelező, azt mindig magukkal kell vinni a versenykamionoknak, de ezt automata fedélzeti tűzoltóval is ki lehet váltani.

A kabinon kívül és belül is van áramtalanító és motorleállító kapcsoló, amit a kabinon kívül úgy kell elhelyezni, hogy akkor is könnyen elérhető legyen, ha a kamion az oldalára, vagy a tetejére borul. A kabinban lévőt értelemszerűen a vezetőnek kell elérnie, bekötve, sisakban, teljes harci díszben is. A szélvédőnek legalább 35 centinél magasaban teljesen átlátszónak kell lennie, a hátsó ablak lehet 4,8 mm vastag plexiből és biztonsági üvegből is.

Utóbbit kötelező fóliázni, hogy ha törik, akkor ne repüljenek szét az üvegszilánkok a kabinban. Az oldalablakok szintén plexiből készülnek, nem lehetnek színezettek, plusz még egy kintről és bentről egyaránt könnyen eltávolítható biztonsági háló is van az ajtókon, amik a vezető végtagjait óvják meg attól, hogy balesetnél a kabinon kívül kerüljenek. A külső tükrök mérete is kötött, legalább 10×15 centisek, és ezeken kívül a hátsó kamera is kötelező tartozék. A látványos műszaki megoldások mellett pár kevésbé feltűnő is megtalálható egy versenyre szánt kamionon, például a kerékkiegyensúlyozó súlyokat is rá kell hegeszteni, vagy csavarozni a felnire. Ez is a biztonságot növeli.