Az imolai versenypálya, az Autodromo Enzo e Dino Ferrari helyzetét leginkább úgy lehetne leírni, mintha a Hungaroring a Városliget körül futna. Helyenként egészen közel lehet kerülni az aszfaltcsíkhoz, 5-10 méterre húznak el az embertől az autók. A parkot, ahol a versenypálya is található, az évek során bekebelezte a város. Vannak olyan házak, melyek erkélyéről vagy tetőjéről is lehet látni a futamokat, de a helyi focicsapat stadionja is a vonalvezetésen belül fekszik.

Itt áll Ayrton Senna szobra is, mely a háromszoros Forma-1-es világbajnok brazil versenyző tragikus balesetének helyszínéhez közel található. A helyszín joggal nevezhető az autósport rajongóinak egyik kultikus pontjának, az ember képes egészen más állapotba kerülni, ha egyszer ellátogat a helyszínre – ezt személyesen is megtapasztaltam, amikor ott jártam.

A helyieknek persze érthető módon másképp viszonyulnak a szoborhoz, nekik mindennapjaik része az emlékmű, útjuk elvezet mellette, és ennyi. Valószínűleg azokat sem kötik komolyabb érzések a helyhez, akik a két ünnep között megrongálták az emlékhelyet.

Az il Resto del Carlino nevű olasz lap azt írja, az ünnepek környékén két alkalommal is vandálok tettek kárt a helyen. A fő látványosság, a szobor sértetlen maradt, azonban a pálya kerítésére felakasztott zászlókat és üzenetek egy részét felgyújtották, valamint különböző tárgyakat rongáltak meg.

A helyi beszámolók szerint a karácsony előtti, valamint a december 25-ei eseteket buliba tartó, vélhetően már ittas fiatalok okozták. A Senna-szobor környéke ebből a szempontból már korábban is problémás volt, ugyanis a bulizók miatt gyakran szemetes a terület környéke. A városvezetés fontolgatja is a köztéri alkoholfogyasztás betiltását ezen a területen, illetve kitiltanák az üvegeket és a poharakat a környékről.

Pár hónapja egy másik Forma-1-es legenda szobrát is atrocitás érte: