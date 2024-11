A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj több szempontból is kiemelkedő helyszíne a versenynaptárnak, azonban néhány pilóta olyan tényezőt is felemlegetett a helyszín kapcsán, mely korábban még nemigen hangzott el F1-es pályák kapcsán. Többen is elmondták, hogy bizonyos helyeken erős fűszag van, melyet az autókban is érezni.

Nevada államban a marihuána használata legális, ám beszerezni hivatalosan csak ellenőrzött keretek között, bizonyos trafikokban lehet. Úgy tűnik, ezzel sokan élnek is a Forma-1-es versenyhelyszínen, annak ellenére is, hogy elvileg tilos a pálya területére bevinni a szert.

„Igen, fűszag van. Ha most doppingtesztre küldenék a pilótákat, szerintem mindenkinek pozitív lenne az eredménye” – viccelődött még az edzéseket követően a Williams argentin versenyzője. Szavait Sergio Perez is osztotta. „Kissé el is fáradtam tőle, elképesztő mennyiségben van jelen. Erről minden versenyzőnek beszélnie kéne” – tette hozzá a Red Bull mexikóija.