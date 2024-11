Teljesült George Russell kívánsága a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén: ahogy ő kérte, a csapata utolsóként küldte pályára a magyar idő szerint már szombati helyosztó harmadik szakaszának utolsó felvonásában. Kifizetődő volt a brit versenyző gondolkodása, mivel az utolsó pillanatban elcsente a pole-pozíciót.

Mindössze 98 ezredmásodperc döntött közte és Carlos Sainz között, így amíg a Mercedes pilótája idei harmadik és karrierje ötödik rajtelsőségét szerezte, a Ferrari spanyoljának be kellett érnie a második hellyel. Nem maradt el a meglepetés sem a kvalifikáció hajrájában, ugyanis Pierre Gasly a harmadik helyre repítette az Alpine-t – a francia ezzel pályafutása eddigi legjobb egykörös teljesítményét nyújtotta.

Az időmérő edzés után a korábbi IndyCar-versenyző, James Hinchcliffe készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Elképesztő, hogy ismét a pole-ból indulhatok” – mondta Russell, aki a szezonban még a Kanadai és a Brit Nagydíjat kezdhette az élről. „Egész hétvégén gyorsak voltunk, de tudtam, hogy az utolsó Q3-as kör lesz az, ami számítani fog, míg az nem, hogy mi történt előtte.”

„Volt egy [necces] pillanatom az első nekifutásomnál, ami miatt le kellett cserélnünk az első szárnyat. Emiatt volt, amikor azt hittem, hogy már nem tudunk visszatérni a pályára” – beszélt a hibájáról a Mercedes pilótája. „Mélyre kall majd ásnunk, hogy megértsük, miért voltunk ennyire gyorsak ezen a hétvégén, mert ez minket is meglepetésként ért.”

„Magabiztosnak éreztem magamat, és tudtam, ha tiszta lesz a köröm, ott leszek az első sorban” – tért ki a döntésére. „Hihetetlen, hogy meglett a pole, de voltak már jó időmérőink, így ezt most győzelemre kell váltanunk.”

„Rendkívül trükkös, szoros időmérő volt” – értékelt Sainz. „Kicsit közelebb voltam a pole-hoz annál, mint amire számítottam. Valójában azt hittem, hogy már meg is van az első hely, de utána jött George, méghozzá nagyon gyorsan, de így is örülök. Jó pozícióból vághatunk neki a holnap napnak. Igen, tavaly is második lettem, de a csatornafedél miatt csak a 12. helyről indulhattam. Most viszont tényleg ott leszek a második rajtkockában, így reméljük, hogy ez a futam jobban fog sikerülni.”

„Biztosra kell mennünk abban, hogy holnap még inkább az első helyért tudunk majd csatázni. Ha ma ennyire szoros volt, lehet esélyünk a győzelemre, és ez a cél” – tekintett előre a spanyol. „Nyilván más az előzés és a stratégia is, de érzésem szerint a Mercedes nagyon jól bánt a gumikkal. Az első szektorban szárnyaltak, három tizedmásodperccel voltak gyorsabbak, mi pedig a kör folytatásában zárkóztunk vissza. Holnap azonban tiszta lappal kezdünk, ott lesz a rajt, és meglátjuk, hogy megtankolva mire lesz képes az autó.”

„Úgy gondolom, győzelmekre van szükségünk ahhoz, hogy legyőzzük a McLarent. Tehát nyernünk kell” – utalt a konstruktőri bajnokságra.

„Hihetetlen! Nem gondoltuk volna, hogy ott lehetünk a legjobb három között a kvalifikáción, de hihetetlenül jól sikerült a körünk, különösen ezen a pályán, ahol az ember a falakkal húz ujjat” – fogalmazott Gasly, aki a három héttel ezelőtti Sao Pauló-i Nagydíjon még a dobogó második fokán ünnepelhetett.

„Rengeteg adrenalin és izgalom van benne. Amint átszeltem a célvonalat, tudtam, hogy ez jó kör volt. Amikor mondták a rádióban, hogy harmadikok lettünk, nagyon boldog voltam. Elképesztő” – lelkendezett az Alpine franciája. „Nagyon jól mozgott az autó, ez pedig egy hihetetlen időszak a csapat számára a brazíliai kettős dobogó után. Bízom benne, hogy holnap elöl tudunk maradni.”