Miután a máig vitatott 2021-es abu-dzabi szezonzáróba belebukott, az ausztrál Michaels Masi után 2022-re a DTM volt versenyigazgatója, Niels Wittich és a hosszútávú világbajnokság (WEC) versenyigazgatója, Eduardo Freitas vette át az F1-es versenyigazgatói munkát rotációs alapon.

2023-től Wittich egyedül vitte tovább a szerepet, ám most, három fordulóval a 2024-es világbajnokság vége előtt ő is távozott, jelentette be váratlanul a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kedd délután.

„Az FIA megerősíti, hogy Niels Wittich lemondott F1-es versenyigazgatói posztjáról, hogy más lehetőségeket keressen. Niels szakmaian és elkötelezetten végezte szerteágazó versenyigazgatói feladatait. Köszönjük az elhivatottságát, a legjobbakat kívánjuk neki a jövőre” – írták.

Wittich szerepét a a november 21-24-i Las Vegas-i Nagydíjtól a Forma-3 és Forma-2 eddigi versenyigazgatója, a portugál Rui Marques veszi át.

A szakember korábban dolgozott már pályabíróként, műszaki ellenőrként, nemzeti és nemzetközi versenyfelügyelőként, helyettes és állandó versenyigazgatóként – az F3-as és F2-es beosztást tavaly óta töltötte be.