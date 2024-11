Időről időre előkerül a téma, hogy a Forma-1 jelenlegi szabályrendszerét el kellene felejteni és egyszerűbb, közérthetőbb keretek közé kellene foglalni a sportágat. Legutóbb mindez az Amerikai és a Mexikóvárosi Nagydíjakat követően merült fel: mindkét versenyen összecsapott Lando Norris és Max Verstappen, és mindkét helyszínen büntetést is kapott egyikőjük.

George Russell szerint azonban ahelyett, hogy a szabályokat kezdenék el újra faragni, inkább azok alkalmazásán kellene változtatni. „A saját véleményem az, hogy nem kellene széttépni a szabálykönyvet. Inkább csak finomítások, apró kiegészítések kellenek. Minden egyértelmű benne. Az irányelveknek is maradniuk kell, de emlékezni is kell arra, hogy irányelvekről van szó. Ezek nem írott szabályok, és a stewardokon múlik, hogy a legjobb ítéletet hozzák.” A Mercedes pilótája itt azokra az irányelvekre gondolt, melyek alapján kategorizálható, mi számít pl. szabályos előzésnek külső vagy épp belső íven. Erre épült a McLaren Mexikóban benyújtott felülvizsgálati kérelme is Norris büntetése kapcsán.

Russell szerint a problémák alapján az általa szóba hozott stewardok jelentik. „Amikor a szabályértelmezésről és a következetességről beszélünk, szóba hozhatjuk, hogy ha hétről hétre állandó stewardok lennének, következetesebb döntések is születnének. Ugyanúgy értelmezik az eseteket, a pilóták pedig pontosan tudnák, mire számíthatnak az adott körülmények között” – mondta, hozzátéve, szerinte állandó, jól megfizetett felügyelők kellenének.