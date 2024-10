Ahogy a Vezessen is megírtuk, a Forma-1-es versenyzők „szakszervezete”, a GPDA szeretné a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) egyeztetve a lehető leghamarabb tisztába tenni a különböző – az utóbbi időben leginkább Max Verstappentől látott –, sportszerűtlennek tartott előzési és védekezési manővereket.

A GPDA igazgatói posztját betöltő mercedeses George Russell Mexikóban elárulta, hogy Austin után majdnem teljes volt az egyetértés a versenyzők között, hogy a versenybírók már az idei évtől legyenek szigorúbbak, egy valaki volt csak más véleményen.

„Úgy gondolom, a versenyfelügyelők is partnerek ebben, tudják, hogy változtatni kell. A fő bökkenő az volt, hogy ők ’25-ig várnának ezzel, míg mi úgy látjuk, már idén is kiszámíthatóság kellene ebben. 20-ból 19 pilóta úgy van vele, hogy ha nem jók a dolgok, változtassunk már most” – idézte az Autosport. „Örülök, hogy most büntették az incidenseket, és gyanítom, hogy Brazíliában sem lehet majd megúszni az olyasmiket, amiket a múlt héten és ma láttunk.”

„Gondolhatnánk, hogy könnyű a döntés, de néha azért nem az, amikor mindenkinek rá kell bólintania, szavazós appon voksolunk. Ahogy mondtam, 20-ból 19-en egyetértünk, hol kellene lennie a határoknak” – magyarázta Russell, nem nevesítve a külön utas versenyzőt.

Az angol pozitív példaként hozta a vasárnap saját csapattársával, Lewis Hamiltonnal vívott küzdelmét, míg Verstappen versenyzéséről elítélően beszélt:

„Jó csatánk volt, mindig élvezetes Lewis ellen küzdeni, mert kemény, de sportszerű a verseny. De jelenleg látunk bizonyos manővereket, melyek már nem szórakoztatóak, nem fairek, már-már a sportszerűtlenségről szólnak.”