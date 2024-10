A Red Bull még a nyár kezdetén szerződést hosszabbított Sergio Perezzel, a mexikói 1+1 éves szerződést kapott, ám az idei küszködése kapcsán állandó téma, hogy nem tölti ki azt a csapatnál.

A mexikói megúszta, hogy már a nyári szünetben lecseréljék Daniel Ricciardóra, sőt, azóta az ausztrált ejtették, hogy VCARB-nál az őt már tavaly is helyettesítő Liam Lawson bizonyíthasson, ám Perez továbbra sem lehet nyugodt a folytatás felől, az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko ugyanis arra utal, hogy még mindkét csapatuk felállása nyitott 2025-re.

A matuzsálem az osztrák ORF adásában azt mondta, Perez is része a Lawson, Cunoda Juki és az F2-es neveltjük Isack Hadjar jövő évi szerepét illető mérlegelésnek.

„Nem tudom már, tavaly [Lawson] hányszor volt gyorsabb Jukinál, de ezért is döntöttünk úgy, hogy itt az idő az összehasonlításra, melyikük a gyorsabb” – mondta Lawson versenybe küldéséről.

Marko azt mondta, neki van sejtése arról, melyik pilóta hol vezet majd a Red Bull-csapatoknál jövőre, „de majd meglátjuk”.

„Juki egyértelműen sokat fejlődött. Jobban uralkodik magán. Korábban néha szörnyű volt a rádión, a kitörései pedig le is lassították. Engem ez zavart a legjobban. De ennek már vége, mostanra gyors, kiszámíthatóan teljesít minden pályán” – fejtegette. „Ráadásul divat lett a fiatalok bevetése. Már Mercedes is azt csinálja Antonellivel, a Haas Bearmannel, mint mi, és remélhetőleg Colapintónak is akad helye valahol.”

Az osztrák végül azt mondta, szerinte 2025-ben Max Verstappen újra világbajnok lesz, „ideális esetben egy, az utánpótlásprogramunkból származó fiatallal az oldalán” – utalt Perez esetleges menesztésére.