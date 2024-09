Már-már szokásos az a trend, amit a Mercedesnél láthattunk a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. Sok esetben megesett már velük, hogy a szabadedzéseken remekelnek, aztán az időmérőn és a versenyen már nem tart ki a jó forma. Bakuban ez a rajtrács 5. és 7. helyében testesült meg George Russell és Lewis Hamilton esetében.

Hamilton azonban végül nem innen indul, ugyanis megbüntették. Csapata megszegte a parc fermé szabályokat, ezzel automatikusan eldőlt, hogy a bokszutcából eredhet csak a mezőny után a hétszeres világbajnok. A brit Mercedesébe új belső égésű motor, turbó és és hőenergia-visszanyerő (MGU-H) került, mindegyikből az ötödik a megengedett négy helyett – ezekért külön nem jár büntetés, mert felülír mindent a parc fermé megszegése.

Hasonlóan járt Esteban Ocon is: az Alpine versenyzőjénél is ugyanezeket az elemeket cserélték a parc fermé alatt. Ő is a bokszból indul tehát, a francia csak egy 18. rajthelyet bukott ezzel.