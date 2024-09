Carlos Sainz és Sergio Perez gyakorlatilag két körrel megrövidítették a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj érdemi részét, amikor az utolsó előtti kör elején ütköztek. A Ferrari spanyolja és a Red Bull mexikóija a 3-4. helyért csatáztak, így mindketten értékes pontoktól estek el.

Az eset miatt vizsgálatot is indítottak a stewardok, azonban az eredmények előtt még megszólaltak az érintettek. „A normál versenyíven haladtam, amin minden körben mentem ezen a pályán. A 2-es kanyarból kifelé mindig egy kicsit balra tolódunk, mindenféle fura vagy hirtelen manőver nélkül” – fogalmazott Sainz, aki a felvételek alapján ezúttal is ezt tette.

„Előttem Charles [Leclerc – a szerk.] szintén balra ment. Követtem a szélárnyékát, és nem tudom, Checo úgy döntött, hogy nem hagy nekem mozgásteret. Rengeteg helye volt, én nem tettem semmi furcsát” – tette hozzá.

LAP 50/51



WOW.



Leclerc defends from Perez, which allows Sainz past, and then the Ferrari and Red Bull collide into the barriers on the run down to Turn 3!



VSC deployed 🟡#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u8GzV3ONPA