Kevin Magnussen eltiltásával a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon idén másodjára kapott lehetőséget beugróként Oliver Bearman. A brit versenyző még a szezon elején, Szaúd-Arábiában letette a névjegyét, ahol Carlos Sainz helyetteseként, mindössze egyetlen szabadedzéssel a háta mögött a hetedik helyen ért célba a Ferrarival. Ezúttal jövő évi csapatánál, a Haasnál állt be, és csakúgy, mint akkor, most is hajszálon múlt a Q3-as szereplés a kvalifikáción.

Az utolsó Q2-es körében – a korábbi egyéni legjobb részidejéhez képest – két és fél tizedmásodpercet hagyott a középső szektorban, így a 11. rajtkockát szerezte meg – mindössze 128 ezreddel elmaradva a williamses Alexander Albontól, aki utolsó továbbjutóként slisszolt tovább az időmérő edzés utolsó szakaszába. Újonc létére Bearman így is elverte az évtizedes rutinnal rendelkező csapattársát, Nico Hülkenberget, aki csak a 14. lett, ám a 19 éves brit így sem volt elégedett.

„Elfékeztem, a fenébe! Annyira idióta vagyok” – morogta a rádión, miután megtudta, hogy kiesett. Bearman a szombati nap végén saját magát okolta a kieséséért, de úgy véli, ebben már az is közrejátszott, hogy a harmadik szabadedzést a falban fejezte be. „Határozottan lépéshátrányba kerültem emiatt. Nem is önbizalmam miatt, de biztos vagyok benne, hogy ha a hibát, amit az időmérőn elkövettem, már a harmadik szabadedzésen elkövettem, tudtam volna, hogy előzzem meg, így viszont sok kilométertől estünk el” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak.

„Nem számoltam azzal, hogy megváltozott a pálya. Ott kezdtem, ahol a második edzésen abbahagytam, azonban azóta romlott a pálya. Ehhez képest kicsit később fékeztem, mint akkor, ami önmagában nem lett volna nagy probléma, de amikor próbáltam korrigálni, az ív mellett csúszott a pálya, ezért nem sikerült időben” – mondta a korábbi balesetéről, majd elárulta, miért csalódott az eredmény miatt.

Ott kellett volna lennem a Q3-ban

– vágta rá. „Szigorú vagyok magammal szemben, de tudom, hogy több van az autóban. Ha úgy érezném, hogy az autó elég gyors a 11. helyhez, most nagyon boldog lennék. Az autó viszont határozottan elég gyors volt ahhoz, hogy a Q3-ba kerüljünk, ezért csalódott vagyok.”

„Sok munkát adtam a srácoknak” – utalt ismét az autótörésre. „Mintegy öt perccel azelőtt végeztünk, hogy kimentünk a pályára, így hatalmas köszönet jár nekik, amiért fáradhatatlanul dolgoztak az autón. Úgy érzem, ott lehettem volna a Q3-ban, ha a harmadik szabadedzésen teljesítem a két lágy gumis etapomat. A pályafutásom mostani szakaszában ezek rendkívül értékesek.”

Bár Bearman lógó orral nyugtázta a kiesését, Hülkenberg annál elismerőbben beszélt róla: „Mindig gyorsabb akarsz lenni a csapattársadnál, de ennek most nem tulajdonítanék nagy jelentőséget” – vont vállat a német. „Ollie az utcai pályák specialistája, ezt már többször bebizonyította. Tegnap az első körtől fogva jó tempót diktált, kellő magabiztossággal vezetett. Remek munkát végez és nagyon tisztán vezet, ehhez kétség nem fér.”

„Most érkezett a Forma-1-be, hosszú pályafutás áll előtte, úgyhogy nem kell kételkedni abban, hogy megvan-e a tempója, vagy sem” – vette védelmébe ifjú kollégáját.