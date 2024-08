Az első gyakorláson tapasztalthoz hasonlóan napos és meleg – 34 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet – körülmények között kezdődött a 2024-es Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzése Monzában.

Elsőként az alpine-os Esteban Ocon lépett a pályára, de két percen belül már a mezőny túlnyomó része kint volt – kivétel nélkül a Pirelli sárga jelölésű, közepes keverékű abroncsain.

Az első körök után a mercedeses Lewis Hamilton állt az élen (1:21,641), csapattársa, George Russell viszont csak a garázsból figyelte az eseményeket, miután Toto Wolff protezsáltja, a Hamilton 2025-ös utódjaként kinézett 18 éves ifjonc, Kimi Antonelli az első edzésen mindössze második gyors körén összetörte az autót. Az angolnak várnia kellett a javításokra.

Norris goes quickest on the soft tyres 🧡 Which goes down rather well with those wearing papaya in the grandstands 👏#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/5FCM4kPgwj — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

8 perc után a zandvoorti győztes, Lando Norris 36 ezredet javítva vette át a vezetést, miközben az első gyakorláson leggyorsabb Red Bull-os Max Verstappen feltűnően lassan tett meg egymás után két kört is. Csapattársa, Sergio Perez autóját mindeközben a garázsban szerelgették, Russell mellett a mexikói sem tudta elkezdeni a munkát.

No sign of Checo yet, either 🧐 His Red Bull is similarly stuck in the garage receiving some attention from the mechanics #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Z1MgHLslW6 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Az újrafektetett, gyenge tapadású aszfalt továbbra is kihívást jelentett, a célegyenes végén többen elfékezték magukat, nem tudták bevenni a sikánt.

Negyed óra után előbb Carlos Sainz, majd Charles Leclerc vette át az első helyet (1:21,119) a komoly frissítési csomaggal szerelt Ferrarival. 1-2 a hazai pályán.

Nem egészen 20 perc után Hamilton, Oscar Piastri és Norris is már a piros, lágy gumikon hajtott, a hétszeres bajnok az ideiglenes 2. helyre lépett fel, melyből Piastri, majd Norris befutójával gyorsan a 4. lett. A McLarenek álltak az élre, köztük mindössze 7 ezred volt a különbség.

25 perc elteltével már Perez és Russell is pályára lépett – utóbbi autójával nem végeztek tökéletes munkát, a pilóta a rádión jelezte, hogy valami mocorog a pilótafülkében, talán egy csavaranya.

Hamilton közben mindenkinél gyorsabb kört futott (1:20,738), míg Verstappen hibázott az első lágyas gyors körén. A Mercedes veteránja mögött a McLaren és Ferrari pilótái állta sormintában: Norris, Sainz, Piastri, Leclerc – a top 5-öt másfél tized fogta össze.

Félidőnél előkerült a piros zászló, miután a haasos Kevin Magnussen a második Lesmóban megcsúszott, majd a kavicságyon keresztülszánkázva orral a gumifalba állt.

RED FLAG 🔴 K-Mag spins into the barriers at the second Lesmo 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/qv5sdjQNiR — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

18 perc maradt, amikor újraindult a körözés. A Mercedes, a McLaren, a Ferrari pilótái, valamint Verstappen a közepeseken gurult ki, versenyszimulációs etapokra álltak át, a később kezdő Perez Red Bulljára még a lágyakat tették fel, de azokon sem volt gyors, a 13. idővel álló csapattársa mögé sorolt be.

A programok váltása után a sorrendben már nem történtek változások, de a Red Bull-pilótáktól, Fernando Alonsótól, és Hamiltontól is elfékezést lehetett látni. Az angol így is a leggyorsabbként végzett, de Russell-lel együtt még az edzés végén is arra panaszkodott a rádión, hogy nagyon forró volt az ülése.

Another lock up for Verstappen 🔒 This time it's at Variante della Roggia.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/yvGPbtpYRN — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Az edzés rajtszimulációkkal zárult. A hétvége szombaton 12.30-kor a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor kezdődik, az Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.