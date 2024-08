George Russell elsőként látta meg ugyan a kockás zászlót a Forma-1-es Belga Nagydíjon, de Mercedese másfél kilóval könnyebb volt az előírt minimumnál a leintést követően, ezért kizárták. A futamot követően többféle ötlet is felmerült, mi okozhatta a problémát, a csapat pedig ígéretet tett, hogy kivizsgálja az ügyet.

Néhány nappal a futam után a pontos részleteket még mindig nem tudjuk, talán nem is fogja ezt a Mercedes a világ orrára kötni, mindenesetre árulkodó részletekről számolt be a versenyekért felelős főmérnök, Andrew Shovlin.

„Még próbáljuk megérteni, pontosan mi történt” – mondta, hozzátéve, hogy az utólagos győztes Lewis Hamilton autójának alkatrészeivel hasonlítják össze a Russell-féle autó elemeit, mindent lemérve. Mondataiban elhangzott egy eddig nemigen emlegetett tényező is, mégpedig a padlón található kopólemez (plank) tömegcsökkenése. „Az autók elég sokat veszíthetnek egy verseny alatt a tömegükből. Ott van a gumikopás, a plank kopása, a fékek, az olajfogyasztás. Maguk a versenyzők is sokat veszíthetnek súlyukból. Ezen a versenyen George is veszített némi tömeget” – magyarázta a szakember.

Shovlin elárulta, a rajt előtt részükről minden rendben volt. „Lemértük Lewist és George-ot az időmérő után, autóik 500 grammon belül voltak egymáshoz képest. George-nak volt egyedül ilyen problémája, mert pl. a gumikopás sokkal nagyobb volt nála.”

„Úgy tűnik, több anyagot koptattunk el a plankből is.”„Minden adatot összegyűjtünk, és megnézzük, hogyan finomíthatunk a folyamatainkon, hisz nem akarjuk, hogy ez újra megtörténjen a jövőben.”