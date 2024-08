Jonathan Wheatley nevét nem feltétlenül ismeri a hétköznapi Forma-1-es néző, ám a brit szakember régóta a sportágban dolgozik, arcról sokan azonosítanák (nyitóképünkön szemből, a Red Bulltól szintén távozó sztártervező, Adrian Newey mellett).

Az 57 éves szakember az 1990-es években a Benetton szerelőjeként, majd vezető szerelőjeként kezdte a pályafutását, hogy aztán a 2000-es évek közepétől a Red Bull csapatigazgatója/sportigazgatója legyen. Christian Horner, Helmut Marko és a sztártervező Adrian Newey után a sokszoros bajnok alakulat legfontosabb embere lett, tavasszal, Horner zaklatásos botránya kapcsán potenciális új csapatfőnökként is felmerült a neve.

Míg a Red Bullnál nem kapta meg a posztot, az F1-be 2026-ban beszálló Audinál pontosan ezzel kínálták meg, amit el is fogadott, jelentették be most.

Wheatley – a nemrég a projekt fő irányítóként igazolt egykori Ferrari-főnök, Mattia Binotto beosztottjaként – a csapatot napi szinten és általában a versenyhétvégéken igazgató fejes lesz a Saubernél/leendő Audinál.

A szakember 2024 végéig végzi jelenlegi munkáját a Red Bullnál, új munkaadójánál 2025-ben mutatkozhat be.