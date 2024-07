Készül a Hungaroring a 2024-es Magyar Nagydíjra és mindenkit az érdekel a legjobban, mi az új hazánk leghíresebb versenypályáján? A 2023-as Nagydíj után komoly munkálatok kezdődtek, amiknek a fő célja, hogy a Forma-1 méretű rendezvényeket is gond nélkül ki tudja szolgálni a pálya. Több főegység már elavult volt, köztük a közműhálózat is, ennek felújítása a 2024-es verseny idejére 100%-osan elkészült, vagyis a vízvezetékeket és áramellátást teljesen modernizálták.

Átalakult a Hungaroring a 2024-es Magyar Nagydíj előtt 1 /18 Hétfőre már alaposan beépítették a bokszutcát Hétfőre már alaposan beépítették a bokszutcát Fotó megosztása: 2 /18 Távolról is látszik a főbejárat új épülete Távolról is látszik a főbejárat új épülete Fotó megosztása: 3 /18 A sikán kanyarjati a 30 éve elhúnyt Ayrton Senna emlékére brazil színekre festették A sikán kanyarjati a 30 éve elhúnyt Ayrton Senna emlékére brazil színekre festették Fotó megosztása: 5 /18 Messziről is egédszen máshogy mutatnak az épületek Messziről is egédszen máshogy mutatnak az épületek Fotó megosztása: 6 /18 A paddock 19 méterrel szélesebb, alatta megszűnt a parkoló, egyelőre egy fedett, de használaton kívüli részt látunk a helyén A paddock 19 méterrel szélesebb, alatta megszűnt a parkoló, egyelőre egy fedett, de használaton kívüli részt látunk a helyén Fotó megosztása: 7 /18 19 méterrel szélesebb a paddock, ez az új része, balra a motorhome-ok, jobbra mellettünk lent pedig a 2-es kanyar 19 méterrel szélesebb a paddock, ez az új része, balra a motorhome-ok, jobbra mellettünk lent pedig a 2-es kanyar Fotó megosztása: 9 /18 A motorhome-okat kamionokból építik fel, felfoghatatlan építmények közelről A motorhome-okat kamionokból építik fel, felfoghatatlan építmények közelről Fotó megosztása: 10 /18 Mossák a kamionokat a gokart pálya helyén Mossák a kamionokat a gokart pálya helyén Fotó megosztása: 11 /18 A gold tribün mögötti terület is bővült, de a bejáráson nem tudunk felmenni még A gold tribün mögötti terület is bővült, de a bejáráson nem tudunk felmenni még Fotó megosztása: 13 /18 Ottjártunkkor éppen felkerült az új felirat a főbejárat fölé, ami mostantól két épületből áll Ottjártunkkor éppen felkerült az új felirat a főbejárat fölé, ami mostantól két épületből áll Fotó megosztása: 14 /18 A csapatok hétvégéig teljesen belakják a megújult Hungaroringet A csapatok hétvégéig teljesen belakják a megújult Hungaroringet Fotó megosztása: 15 /18 Teltházas lesz a vasárnapi futam Teltházas lesz a vasárnapi futam Fotó megosztása: 17 /18 A versenyirányítás és média épülete most látható utoljára, az F1 után lebontják A versenyirányítás és média épülete most látható utoljára, az F1 után lebontják Fotó megosztása: 18 /18 A 2-es kanyar új dekorja messziről is jól látható A 2-es kanyar új dekorja messziről is jól látható Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Bejártuk a pályát és a kiszolgáló területet, hogy első kézből adhassunk nektek betekintést abba, mi történt a Hungaroringgel. Először is, már nem a jól megszokott kapu fogad a főbejáratnál. Elbontották a régi épületet és kaput, helyére két épületből álló komplexum került. Új a dekor is, aminek utolsó betűit épp ottjártunkkor helyezték fel. Az épület egyelőre csak kívülről készült el, bent még zajlanak a munkálatok.

Óriási a változás a paddock környékén. A Forma-1 már teljesen kinőtte az 1968-ban épült területet, a motorhome-ok felállítása után épp csak egy keskeny közlekedő folyosó marad közöttük. Apaddockot ezért komolyan kibővítették, teljes hosszában 19 métert toldottak hozzá, így a motorhome-ok mögött két sávban parkolókat alakítottak ki. Ide fognak érkezni a csapattagok és a pilóták is.

A korábbi halszálkás parkoló megszűnt, ahogy a vele egyszintben lévő garázsok is. Helyén, egyelőre, a paddock új része által fedett parkoló és tároló rész látható, teljes hosszában. Egy szinttel lejjebb, a 2-es kanyarhoz és a gokart pályához vezető lejtős utat két sávra szélesítették, melyhez teljesen új támfalat kellett felhúzni. Az új fal remek lehetőséget adott egy látványos dekornak is, ami a versenyek közvetítésében is jól fog mutatni.

Idén 30 éve annak, hogy Ayrton Senna életét vesztette, amiről minden Forma-1-es hétvégén meg is emlékeznek a pilóták és szervezők. A Magyar Nagydíjra különleges emlékkel készült a Hungaroring, a sikán rázóköveit zöld-sárgára festették, ezzel tisztelegve a tragikusan elhunyt brazil pilóta előtt.

Kibővítették a Gold tribün mögötti területet, amire főként a plusz programelemek miatt volt szükség, mivel évről-évre egyre több kiegészítő műsorral készülnek a szervezők. Több színpad és bungee jumping is lesz, valamint több területet parkosítottak is, így vélhetően több a füves terület és az árnyékos rész, de ide a sajtótájékoztató ideje alatt még nem tudtunk felmenni.

Az átalakítások itt nem fejeződnek be, de a Magyar Nagydíj idején ezek lesznek láthatóak. A versenyhétvége után látnak neki az 1968-óta álló főépület lebontásának és a Milleniumi torony modernizálásának. A médiának és versenyigazgatásnak helyet adó épület helyett egy nagyobb, modernebbet építenek, de készülnek egy emlékfallal, amit ünnepélyesen fognak aláírni szervezők, résztvevők és pilóták is, mindenki, aki szeretné és van közös emléke az ikonikus épülettel.