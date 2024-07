A Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzésén folytatódott Charles Leclerc vesszőfutása a Ferrarival, ugyanis a monacói, csakúgy, mint a Kanadai Nagydíj hétvégéjén, már a Q2-ben kiesett.

A maranellói csapat egyáltalán nem remekelt, hiszen Carlos Sainz is csak a hetedik helyre kvalifikálta magát – a spanyolt a Mercedes és a McLaren pilótáin kívül Max Verstappen, de még a haasos Nico Hülkenberg is megelőzte. Ezzel együtt a Ferrari már pénteken nyugtázta, hogy nem lesz esélye a győzelemért csatázni, viszont az első két szabadedzésen két különböző autóval gurult pályára: Leclerc az SF-24 továbbfejlesztett változatát, míg Sainz a régi specifikációt vezette, majd a monacói is visszatért a korábbi csomaghoz.

„Egyszerűen lassúak vagyunk. Nagyon is lassúak” – nyilatkozta az F1 hivatalos oldalának az időmérő után Leclerc, aki ezek után csak a 11. helyről startolhat. „Sok az ellentmondás az autónkkal kapcsolatban. Tegnap, amikor eltérő autókkal mentünk, úgy éreztem, sok mindent megértettünk, ami a jövőben még a hasznunkra válik. Ez azonban azzal járt, hogy erre a hétvégére nem tudtuk optimalizálni az autót, mert végig csak erre koncentráltunk.”

„Amikor egy tizedmásodpercen múlik, hogy bejutunk-e a Q3-ba, az apró részletek döntenek. Jelenleg azzal a helyzettel kell megküzdenünk, amiben vagyunk, hogy mihamarabb visszavághassunk” – tette hozzá bizakodva a monacói. Leclerc kiemelte, hogy korábban is csinált már ilyet a Ferrari, és akkor kifizetődött a húzás: „Azt hiszem, tavaly Zandvoortban is ezt csináltuk. Fordulópont volt a szezonunk szempontjából, ugyanis onnantól jól mentünk” – védte meg a csapat döntését.

„Nem szabad túlságosan pánikba esnünk, de igaz, hogy ez a nehéz időszak már huzamosabb ideje tart, ezért muszáj reagálnunk rá. Remélem, hogy a következőtől kezdve úgy tudjuk tökéletesíteni a hétvégéinket, ahogy azt tettük a szezon elején” – mondta Leclerc.