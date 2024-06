James Vowles csapatfőnök érkezése óta jelentős átalakuláson megy keresztül a Williams Forma-1-es csapata, mely szép lassan a távoli lemaradó istálló szerepéből kilépve valóban kezdi felvenni a versenyt a többi középmezőnybeli alakulattal. A csapatnál jó ideje nem is volt teljes a létszám, több fontos poszt is betöltetlen volt, de ezen most változtattak:

egyszerre 26 mérnök érkezését jelentették be.A legfontosabb posztra az Alpine-tól év elején távozó egykori technikai igazgató, Matt Harman érkezett, aki már a nyári szünet után munkába áll a grove-i istállónál tervezési igazgatóként. Vele együtt öt, főleg aerodinamikai és dizájntéren fontos állást töltöttek fel. Az érkezők között van még a Ferrari korábbi teljesítményelemzője, Fabrice Moncade, a Haas ex-aerofőnöke, Juan Molina, a Red Bullnál egykor a kompozit- és szerkezeti tervezéssel foglalkozó Steve Winstanley és az Alpine korábbi teljesítménymérnöke, Richard Frith.

A szakemberek többségükben hasonló munkakörben, de magasabb pozícióban folytatják munkájukat a Williamsnél, mint korábbi munkaadójuknál. A 26 mérnök nem egyszerre kezd majd a csapatnál, többen is a kötelező kényszerszabadság letöltését követően, 2025-től fognak dolgozni.

„A Williams befektet mindabba, ami a győzelemhez kell, és ez csak a kezdet. Arra készülünk, hogy még több új arcot üdvözöljünk a rajtrácsról a következő hónapokban” – árulta el a terveket a csapatfőnök.