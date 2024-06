Míg a háromszoros világbajnok Max Verstappen a korábbiaknál sokkal szorosabb versenyben is kihozza a maximumot az autóból és a lehetőségekből, ahogy arra kiváló példa volt a múlt hétvégi Kanadai Nagydíj is, csapattársa, Sergio Perez messze nem úgy teljesít, ahogy kellene.

Bár a mexikói pilótával nemrég hosszabbítottak 1+1 évre, Perez Monacóban, majd Kanadában is nullázott, miközben a McLaren, a Ferrari és immár a Mercedes versenyzői is ott lihegnek a Red Bull nyakában – a tavaly keservesen ugyan, de az egyéni bajnokság 2. helyén záró mexikói most csak az 5., ilyen teljesítmény mellett pedig akár még hátrébb is csúszhat a nyár folyamán.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko a hétvégén nem is a saját versenyzőiket említette, amikor a Journal de Montreal a jelenlegi legjobb Forma-1-es párosról kérdezte.

„Lando Norris és Oscar Piastri a McLarennél” – mondta az osztrák veterán. „Fiatalok és sikerre éhesek, ráadásul egyelőre jól megférnek egymással, jól dolgoznak együtt.”

Talán meglepő lehet az ilyen kibeszélés, de pletykák szerint Marko elve nem szerette volna megtartani az idén lejáró szerződésű Perezt, ő inkább a Ferraritól távozó Carlos Sainzot emelte volna vissza a Red Bull-családba, ám az belső hatalmi harcokat látszólag megnyerő csapatfőnök, Christian Horner inkább a mexikói mellett döntött, egyrészt hálából, amiért a csapat története során első ízben összehozta a bajnoki 1-2-t, másrészt mert bízhat a néhány éve a Forma-1-ből való kipottyanástól megmentett, összességében „problémamentes” versenyző lojalitásában, hálájában.