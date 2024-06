Bár amióta újra szabad a Forma-1-ben a sisakfestések váltogatása a Red Bull-os Max Verstappen is visel alkalmi dizájnokat, de alapvetően a holland lobogó kék, fehér és piros színeit hordja bukóján.

Miután a Kanadai Nagydíjat követően a jövő héten visszatér az F1 Európába, hogy hét fordulón keresztül az öreg kontinensen is maradjon, Verstappen is vált – a háromszoros világbajnok az európai pályákon mindenütt tömegével megjelenő szurkolói, az Orange Army (narancs had) előtt tiszteleg azzal, hogy a sisakja is narancsba borul. Bár távolról nem fog látszani, a sisakon a lelátón neki szorító tömeg fotója is megjelenik.

Az alábbi videón maga Verstappen mutatja be az új bukósisakot, melyet első ízben a barcelonai Spanyol Nagydíjon láthatunk majd rajta: