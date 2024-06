Ahogy a Vezessen is megírtuk, a Kanadai Nagydíj hétvégéjén 1997 világbajnoka, Jacques Villeneuve igen kritikusan beszélt Daniel Ricciardóról, az ausztrál pilóta karrierjéről – a kanadai expilóta nem is érti, mit keres még a Forma-1-ben az ausztrál.

A VCARB 34 éves versenyzőjét természetesen megkérdezték Villeneuve szavairól, Ricciardo röviden, velősen, alapvetően személyeskedve vágott vissza.

„Továbbra sem tudom pontosan, mit mondott, de hallottam, hogy baromságokat beszélt. Persze mindig baromságokat beszél” – kezdte. „Azt hiszem, túl sokszor verhette be a fejét – nem tudom, lehet, hogy jéghokizik vagy ilyesmi. Ennél jobban nem foglalkozom vele, de az ilyen figurák mind bekaphatják! Mondhatnék még ez-azt, de elég ez is. Ne is foglalkozzunk vele” – idézte a Crash.net.

Ricciardo a Kanadai Nagydíj időmérőjén a pályán is „válaszolt”, az 5. lett. A kvalifikáció után is odaszúrt Villeneuve-nek.

„Igen, már hallottam róla. Nem nézem, olvasom az ilyesmiket, de egyértelműen vannak egyesek, akik… Mindegy is, teszek rájuk. A top 5-ben vagyok, egész hétvégén gyors voltam, kéttizedre vagyok a pole-tól, szóval bekaphatják!” – mondta a brit Sky Sportsnak.

Az ausztrál ezúttal az amúgy jobban teljesítő, már 2025-ra szóló szerződéssel is jutalmazott csapattársa, Cunoda Juki előtt végzett, de elismerte, hogy idén összességében nem teljesít elég egyenletesen.

„Azt hiszem, idén sosem az volt a kérdés, hogy elég gyors vagyok-e, csak az, hogy képes vagyok-e ezt hétről hétre kiszámíthatóan hozni. Egyértelműen küzdelmes ez a szezon, de tudom, hogy a tempóm megvan, csak elő kell hívnom. Az autót is mindig be kell hangolni, de úgy érzem, elsősorban magamat kell megfelelő állapotba hoznom. 10 éve talán könnyebben ment. Fiatal srácként az ember csak beül az autóba, és vezet, a korral viszont egyre több dolog van az életben, ami belezavarhat. Próbálom ezt elfogadni, és arra koncentrálni, hogy a hétvégékre tiszta fejjel érkezzek” – magyarázta az első futamgyőzelmét épp Montrealban, a 2014-es Kanadai Nagydíjon megszerző ausztrál.

Ami Villeneuve-öt illeti, Ricciardo időmérős eredménye után arra utalt, hogy Cunoda szerződéshosszabbítása miatt összekaphatta magát a pilóta:

„Ahogy Christian [Horner, Red Bull-főnök] is mondta, Ricciardónak kell a nyomás, és itt most működött a dolog. Az autó fekszik neki ezen a hétvégén, és ha fekszik az autó, akkor az ember képes hozni a maximumot. Ez egy jó időmérő volt tőle. Ha így is folytatja a hétvégén, aztán tud még 5-6 ilyen versenyt produkálni, akkor nem lesz bajban. De ahogy ő is mondta, idén nem teljesít egyenletesen. Sok esélyt kapott már, még idén is, pedig eddig nem egy jó szezon ez tőle. Szóval hoznia kell az eredményeket. Ma jól ment, így is kell folytatnia.”