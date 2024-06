Mozgalmas versenyen szerezte meg pályafutása 60. futamgyőzelmét Max Verstappen – a Red Bull címvédője mellé Lando Norris (McLaren) és George Russell állhatott fel a dobogóra a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.

A 70 körös verseny leintését követően a korábbi F1-es versenyző, Martin Brundle készítette az interjúkat.

„Eléggé őrült futam volt, sok minden történt” – nyilatkozta idei hatodik elsősége után Verstappen. „Csapatként jól teljesítettünk ma. Meg tudtuk őrizni a hidegvérünket, a bokszba is jókor jöttünk ki. Jól jött nekünk a biztonsági autó, de utána is jól be tudtuk osztani a különbségeinket.”

„Imádom, nagyon szórakoztató volt. Időnként szükségünk van az ilyen versenyekre” – tette hozzá lelkesen a háromszoros vb-győztes holland.

„Kaotikus, eseménydús volt. Őszintén szólva úgy éreztem, az elejétől a végéig jó versenyt futottam. Az első két etap különösen erős volt, de amíg Miamiban segített, most kiszúrt velem a biztonsági autó, így most visszakaptam” – értékelte a montreali futamát Norris.

„Úgy érzem, a magam részéről ez egy tökéletes verseny volt, csak egy kissé szerencsétlen voltam, de jó móka volt. Igencsak megterhelő, de ezzel együtt nagyon élvezetes, ha ilyen körülmények vannak” – boncolgatta a McLaren britje. „Az első szakaszban 10-12 másodperccel vezettem, nagyjából 2-3 másodperccel voltam gyorsabb körönként.”

„Szépen haladnak a dolgok, de Montrealban mindig van valami, aminek közbe kell jönnie, de jó volt. Fair csatát vívtunk Maxszal, jó versenye volt, hibák nélkül. Örülök a második helynek is, mivel értékes pontokat szereztem a csapatnak. De közel voltunk, és jó érzés ilyen közel lenni, valamint dobogóra állni megint.”

Bár a Mercedes idei első dobogóját szerezte, Russell már korántsem volt ennyire elégedett a harmadik hellyel. „Olyan, mintha elszalasztottunk volna egy lehetőséget. Az elején még nagyon gyorsak voltunk az intermediate [átmeneti esős – a szerk.] gumikon, aztán megérkezett Lando” – elemezte a versenyét.

„Miután slickekre váltottunk, hibáztam néhányszor. Megfizettem annak az árát, hogy feszegettem a határokat, de mindezzel együtt is megvan az idei első dobogó” – jegyezte meg az egyszeres futamgyőztes. „Valóban gyorsak voltunk ezen a hétvégén, és nagyon szórakoztató volt a győzelemért harcolni. Erről szól a Forma-1, ezért versenyzünk.”

Arra a kérdésre, hogy megnyerhette volna-e a versenyt, így válaszolt: „Megvolt a tempónk. Max nagyon erős volt, de amikor a végén közepes gumikra váltottunk, mi is nagyon gyors tempót diktáltunk. Minden pozitívumot magunkkal viszünk ebből a hétvégéből.”