Július végén, a Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén jelentette be Sebastian Vettel, hogy visszavonul a mostani idény végén. A német szűk két éve távozott a Ferrari kötelékéből, az olaszoktól igazolt az Aston Martinhoz – ám ekkoriban a Red Bull-lal is szóba hozták, mellyel 2010 és 2013 között négy világbajnoki címét szerezte, állítólag a Milton Keynes-i istálló tanácsadójával, Helmut Markóval is tárgyalt.

Vettel nemrégiben a Motorsport.com-nak beszélt arról, mennyire voltak megalapozottak a Red Bull-os visszatérésről szóló pletykák. „Már azelőtt eldöntöttem, hogy csatlakozom az Aston Martinhoz, hogy azt hittem volna, Alex [Albon] távozni fog” – jelentette ki. „Szóval soha nem volt igazán közel hozzá. Persze, ismerem Christiant [Horner] és Helmutot, volt is velük egy rövid beszélgetésem, de semmi komolyabb. Azt is tudom, hogyha komoly lehetőség lett volna, legalább beszéltünk volna rá róla, de eddig sem jutottunk el.”

A 35 éves német hozzátette, hónapokkal később nyilván el lehet morfondírozni azon, mi lett volna, ha visszatér korábbi csapatához, de leszögezte, örül a döntésének. „Arra számítottunk, hogy tavaly és idén versenyképesebbek leszünk, de nem így lett” – mondta Vettel, aki jelenlegi csapatánál legjobb eredményeként a tavalyi Azerbajdzsáni Nagydíjon elért második helyét jegyzi.

„Mégis nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan a csapat fejlődött, csakúgy, mint azzal, ahogyan együtt dolgozunk. Nyilván az álmom nem vált valóra, de ez is egy kihívás volt. Úgy döntöttem, elfogadom, és próbáltam a legtöbbet kihozni belőle.”

A Forma-1 utáni terveiről egyelőre nem beszélt nyíltan Vettel: eddig csak az derült ki, hogy januárban ismét részt vesz a Bajnokok Tornáján (RoC). A portálnak viszont elhintette, jelenleg nem fontolgatja, hogy bármilyen, más módon a bajnokság kötelékében maradna, de nem tudja még megmondani, unatkozni fog-e három hónap vagy három év múlva. „Az idő majd eldönti, mit lehet csinálni, és egyáltalán van-e ilyen jellegű ajánlat, vagy sem. Meglátom, hogy érzem magam akkor, ha lesz. Most nagyon boldog vagyok, hiszen több időt tölthetek más dolgokkal, és alig várom, hogy többet láthassam a gyermekeimet is” – tekintett előre háromgyermekes családapaként.

Miután 2020 végén a Red Bull leváltotta Alexander Albont, a csapat Sergio Pérezt igazolta Max Verstappen mellé, míg az Aston Martinnál Fernando Alonso váltja majd a németet 2023-tól.