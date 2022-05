Megforgása ellenére idén negyedjére is a pole-ból indulhat Charles Leclerc a Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzésén, de legalább ekkora meglepetés volt a Mercedes javulása. A szezont gyengén kezdő bajnokcsapat George Russell-lel ugyanis a negyedik, Lewis Hamilton pedig a hatodik rajtkockát szerezte meg, közéjük a Red Bull-os Sergio Pérez ékelődött be.

Az előrelépés láttán a Mercedesnél máris győzelmi esélyeket vizionálnak, legalábbis Russell és Hamilton is elcsípné a Ferrarikat vasárnap.

„A mi szempontunkból nem ez volt a legtökéletesebb időmérő, mivel a gumijaink nem voltak a megfelelő tartományban” – vallotta be Russell. „Jobb köridőnk is lehetett volna, de így is negyedikek lettünk, ami az idei legjobbunk. A pénteki tempónkat elnézve azonban jobb a versenytempónk, így esélyünk is lehet akár a Ferrarival szemben. Ugyanakkor ott van a Red Bull, mely egy picit gyorsabbnak tűnik, különösen Maxszal” – latolgatta az esélyeket.

„Nem éreztem magamat annyira fáradtnak az időmérő után ahhoz képest, amihez hozzászoktam” – zárta gondolatait a Mercedes újdonsült igazolása.

Hamilton is elismerte, hogy remek munkát végzett a brackley-i alakulat, ami hozzájárult ahhoz, hogy vezethetőbbé vált a W13. „Megszűnt a pattogás az egyenesben, ami óriási fejlődést jelent számunkra. Sokkal kegyesebb volt hozzánk az autó ezen a hétvégén” – mondta a hétszeres világbajnok. „A tempósabb kanyarokban, mint amilyen a 3-as vagy a 9-es, viszont még mindig jelen van, de dolgozunk rajta, és megvizsgáljuk, sikerül-e valahogyan növelnünk a leszorítóerőt.”

A brit versenyző ugyanakkor megjegyezte, kissé csalódott, mert előrébb végzett volna, ahogyan az csapat- és honfitársának, Russellnek sikerült is. „De továbbra is bizakodom, hiszen tegnap a miénk volt a legjobb versenytempó” – folytatta Hamilton. „Szerintem talán a Red Bull a leggyorsabb, de ha felvehetnénk a harcot a Ferrarikkal holnap, az elképesztő lenne, egyúttal egy nagy előrelépést jelentene számunkra.”