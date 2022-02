2014 óta először bukkan fel idén a Forma-1-ben az 1-es rajtszám, tavalyi világbajnoki győzelmét követően ugyanis Max Verstappen úgy döntött, igényt tart rá. „Hányszor kapsz lehetőséget arra, hogy számot cserélj?” – tette fel a kérdést a holland. „Az 1-es szám pedig a legjobb szerintem, így nagyon is egyértelmű volt, hogy ezt fogom választani.”

„Remélhetőleg jövőre nem kell visszatérnem a 33-ashoz” – jegyezte meg a Red Bull pilótája. Verstappen bemutatkozásakor, 2015-ben már az egyedi rajtszámok második éve volt a Forma-1-ben, így a 24 éves pilóta eddigi F1-es pályafutása során végig ugyanazzal a számmal versenyzett.

Verstappen a múlt héten már némi ízelítőt is kapott a világbajnoki rajtszámból, mivel egy forgatáson már azt használta az osztrák Alpokban. Természetesen a Red Bull korábbi bajnokautójával, a 2012-es RB8-cal próbálta ki a Zell am See repülőterénél kialakított jégpályát.

„Először vezettem Forma-1-es autót jégen, már nagyon vártam. Nagyon érdekes volt, de nagyon csúszós is, így óvatosnak kellett lenni” – osztotta meg tapasztalatait. „Minden nagyon hideg, így a fékek is, ezeket az autókat pedig alapvetően nem jégre terveztek. Ez még nehezebbé tette az egészet, ugyanakkor roppant szórakoztató volt.”

Új autójáról, az RB18-ról február 9-én, vagyis jövő hét szerdán rántja le a leplet a Red Bull, míg az idény március 20-án rajtol Bahreinben.