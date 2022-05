Innováció, komfort és biztonság kombinációja a sportossággal és a flexibilitással, mindez kivételes dizájnban – mindez a Mercedes-AMG állítja, ám ezúttal nem egy sportautó jelzői hangzottak el, hanem egy babakocsié. A stuttgartiak már negyedik éve együttműködnek egy családi tulajdonú babakocsikat készítő vállalkozással, a Hartannal, akik elkészítették az AMG GT babakocsit – ehhez tartoztak a korábbi hangzatos kijelentések.

A mindössze 299 példányban készülő négykerekűn visszaköszönnek azok a stílusjegyek, a színek és mintázatok, melyeket az autók kapcsán is megszokhattunk. Kifejezetten jól sikerült a felnik mintázata, a küllők arányai is szinte tökéletesek. A babakocsik még sorszámozott AMG-emblémát is kaptak, tovább növelve az exkluzivitás érzését. Belsejében a csöppségeket ötpontos biztonsági övvel lehet rögzíteni, melynek közepére felkerült a háromágú csillag is.

Egy babakocsinál azért fontos a használhatóság is: felfüggesztése lehetővé teszi, hogy akár rögösebb terepre is kivigyük a gyermeket vele, a lengéscsillapításnak köszönhetően megmarad az utas komfortérzete is. A bébi holmijait is le lehet tenni az alsó területre, a fekhely pedig könnyen átalakítható ülőhellyé is. A kocsi kis helyre is összecsomagolható, egy kisebb autó csomagterében is simán elfér a gyerek Mercije.

Biztosak vagyunk benne, hogy a 299 példányt hamar elkapkodják majd az AMG-rajongó friss szülők. A júliustól megjelenő babakocsi áráról még nincsenek információk, de a gyártó kínálatát elnézve vélhetően több százezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek majd érte.