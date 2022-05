Óriásit nőtt a Forma-1 népszerűsége az elmúlt években, ennek köszönhetően pedig egyre több és több szponzor tűnik fel a sportág körül, akik pénzükért cserébe meg szeretnének jelenni valamilyen formában. Március végén például hivatalos kávébeszállítója is lett a Forma-1-nek a Drive Coffee személyében.

Az együttműködés elsősorban a helyszíni kávéellátmányt érinti, a paddock VIP-vendégei a coloradói főzde termékeit ihatják. A Miami Nagydíj azonban kivétel ebből a szempontból, ugyanis a nagyközönség is belekóstolhat abba a feketébe, amit a legillusztrisabb társaságba tartozók is fogyaszthatnak.

A Drive Coffee összeállított egy 100 dollárba (36 ezer forintba) kerülő pakkot, melyben három különféle kávé található. A fémdobozok csinos csomagolást kaptak, a miami Forma-1-es versenyt idéző dizájnnal, neveik Miami városrészeinek nevét viselik: a Wnywood egy perui, erős pörkölésű, a South Beach nicaraguai babokból készült, lágy pörkölésű, az Ocean Dr pedig egy szumátrai, közepes pörkölésű kávé.

A kávéból vásárlók az ital mellé F1-es élményt is kapnak: azokon a helyszíneken, ahol a Drive Coffee is kitelepül, a vevők belépőt kapnak a kávés cég saját vendéglátó területére – persze ehhez kell egy belépő is az adott Forma-1-es futamra, de ez már más kérdés.