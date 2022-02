Laci nevű olvasónk nemrég hátborzongató dologra hívta fel a figyelmünket. A világhálón rengeteg cikk lelhető fel a prosztatagyulladásról, illetve a betegség lehetséges tüneteiről, de van valami, amiről eddig kevesen írtak. Mégpedig az, hogy ezt a kis gesztenye nagyságú szervet a stresszen, a baktériumokon és a vírusokon kívül a szervezet egyéb pontján kialakuló gyulladásos góc is megbetegítheti. Laci ezt sajnálatos módon a saját bőrén tapasztalta meg. Esete azonban korántsem egyedi.

Fogfájással kezdődött

A pandémia miatt Laci is elhanyagolta, hogy rendszeresen járjon fogorvosi ellenőrzésre. Mivel nem volt akut problémája, nem tartotta fontosnak, holott évente egyszer mindenkinek célszerű elmennie fogdokihoz még akkor is, ha éppen egyetlen foga sem fáj. Két év elteltével már Laci sem halogatta tovább a fogászati kontrollt, ahol aztán néhány tömését ki is kellett cseréltesse. Sőt, a panorámaröntgen arra is rávilágított, hogy az egyik foggyökér körül kisebb tályog keletkezett, amelyet antibiotikumos kezeléssel lehet megszüntetni. Olvasónk kapott is egy receptet, de mivel nem fájt semmije és sajnálta kiadni a pénzét, így ki sem váltotta a gyógyszert.

Amint azt Laci a hozzánk intézett e-mailjében megírta, egy héttel később igencsak lebetegedett. Felment a láza, egyúttal szörnyen fájni kezdett az alhasa. A fájdalom a nemi szervekbe is kisugárzott, emiatt a pisilés sem úgy ment, ahogy kellett volna. A húgyhólyag feszülése és a folyamatos vizelési inger néhány hétre pokollá tette az életét. Éjszaka sem tudott aludni, negyedóránként járkált a mellékhelyiségbe azt remélve, hátha sikerül könnyítenie magán. Végül urológushoz fordult, aki prosztatagyulladást állapított meg, majd szinte azonnal feltette Lacinak a kérdést, hogy nem járt-e esetleg a közelmúltban fogorvosnál…

Nem is sejtenéd

De mégis, mi köze az urológusnak a fogdokihoz? Laci sorait olvasva mi is felvontuk a szemöldökünket, hiszen ki sejtene fogproblémákat egy gyulladt prosztata esetén? Az emberi szervezet azonban meglehetősen összetett rendszer, amelynek megértéséhez talán egy emberöltő is kevés. Ám az orvostudomány a folyamatok közötti összefüggéseket is keresi, így a gyógyítás ma már nem feltétlenül csak az aktuálisan vizsgált, beteg területre koncentrál.

Kiderült, az urológus azért kérdezett rá a fogorvosi kezelésre, mert az elhanyagolt fogászati betegségek is okozhatnak a test más részein tüneteket, de minimum kellemetlenségeket. Mindez az úgynevezett „gócfertőzés” következménye, amelynek lényege, hogy egy betegséggócból a vérkeringésbe jutó baktériumok képesek elérni a test távolabbi pontjait, hogy ott újabb problémát okozzanak.

A góc olyan idült (krónikus) gyulladás, amely általában tünetmentes, tehát nem fájdalmas. Fogászati tályogok esetén a foggyökérnél lévő gyulladást tok veszi körül, ezen belül gyűlik fel a genny, így gyakran észre sem vesszük a kóros elváltozást a szájüregünkben. Egy egészen enyhe fertőzés vagy valamilyen beavatkozás azonban aktiválhatja a szunnyadó gócot. Ha például fogorvosi kezelés nyomán (ami lehet akár egyszerű fogtöméscsere) a gócban lévő kórokozók a vérpályába kerülnek, akkor eljuthatnak a szervezet kevésbé ellenálló területeire, hogy ott megtelepedve betegséget okozzanak.

A gócból kiszabaduló kórokozók jellemzően az emberi szervezet leggyengébb pontját találják meg. A férfi „Achilles-sarka” márpedig gyakran épp a prosztata. De a szájüregi vagy fül-orr-gégészeti gócokkal azért is óvatosnak kell lennünk, mert prosztatagyulladáson kívül bőrproblémákat, ízületi panaszokat, illetve szív- és vesegyulladást ugyancsak előidézhetnek. Márpedig ennek a fele sem tréfa!

Alapos kivizsgálás kell

Azt, hogy fogprobléma áll prosztatagyulladás hátterében, sajnos nem mindig könnyű kideríteni. Olvasónk, Laci szerencsés helyzetben volt, mert megúszta két orvossal és pár álmatlan éjszakán át tartó illemhelyre szaladgálással.

Laci számára az eset fontos tanulsága, hogy komoly egészségügyi következményei lehetnek annak, ha valaki nem követi az orvosa utasításait és nem tartja be az előírt terápiát. A ki nem váltott doboz gyógyszeren megspórolt pénz értéke eltörpül a prosztatagyulladás során átélt szenvedéshez és fájdalomhoz képest. Nem hiába mondják, hogy az egészség a legnagyobb érték!

