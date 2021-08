Rafael Nadal a világ egyik legjobb teniszezője, salakon talán a nincs is jobb nála. Karrierje ugyan már a végéhez közeledik, de az elmúlt bő másfél évtizedben annyi trófeát zsebelt be és annyi pénzt ütögetett össze, hogy élete végéig nem kell többet dolgoznia, ha nem akar.

A spanyol játékos 2020 augusztusáig majdnem 121 millió dollárnyi pénzdíjat, nagyjából 35 milliárd forintot nyert teniszversenyeken, és ebben nincsenek benne a különböző szponzori szerződések. Volt tehát miből költeni arra a szuperjachtra, melyet bárki testközelből megtekinthet szeptember 22. és 25. között a monacói Yacht Show-n, sőt, a fedélzetre is fel lehet menni.

Az évente megrendezendő eseményen a világ hajós világának krémje szerepel, és biztosan előkelő helyet foglal majd el a Great White is. Nadal jachtjára előre szervezett túrák során lehet feljutni, ekkor lehet megtekinteni mindennél közelebbről a 80 láb (24 méter) hosszú úszó csodát. A teniszező egy éves várakozás után tavaly nyáron foglalhatta el a hajót, melyet két 1200 lóerős motor mozgat. A jacht csúcssebessége 24 csomó (44 km/óra).

A hajón 371 négyzetméteres beltere még osztályán belül is nagynak számít, így volt mit megtölteni luxuskiegészítőkkel. Van itt például két 77 colos tévé, amin éjjel-nappal mehet a tenisz, de nyolc fős ebédlőnek és egy plüssbútorokkal bélelt lounge-nak is akadt szabad terület. A fő hálórészen kívül, a tévé a plafonból nyílik le, és még gardróbszoba is jár hozzá, három vendégkabin is található a hajón. A kinti szórakozásról vízálló tévé és jet-skik gondoskodnak, melyek a szokásoknak megfelelően külön garázst kaptak a jacht aljában.