Ritka, talán soha vissza nem térő alkalom kínálkozik a leggazdagabb bélyeggyűjtők előtt, hogy egy különleges darabbal bővíthessék kollekciójukat. Kalapács alá kerül ugyanis a British Guiana One-Cent Magenta nevű bélyeg, melyet jelenleg Londonban állítanak ki.

“Ez a filatélia Mona Lisája” – mondta róla David Beech bélyegszakértő. “Erről a bélyegről minden gyűjtő hallott már, és látott róla képet.”

Az apró papírdarabból mindössze egyetlen létezik a világon, és csoda, hogy fennmaradt, hiszen 1856-ban készült a dél-amerikai Guyanában, abban az időben, amikor az Angliához tartozó koloniális postai szolgáltatások az összeomlás szélére kerültek bélyeghiány miatt. A magenta bélyeget 17 évvel a készítése után őrizte meg először az akkor 12 éves Vernon Vaughan, miután nagybátyja levelei között kotorászva rábukkant.

Azóta persze több kézen is keresztülment. 2014-ben 9,48 millió dollárért cserélt gazdát, most pedig ott tartunk, hogy az értékét nem kevesebb mint 15 millió dollárra (4,48 milliárd forintra) becsülik. Az árverést június 8-án tartják New Yorkban.